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南韓股市單月蒸發25.7兆元！三星、SK海力士重挫 記憶體行情變天？

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓股市10月以來重挫19%，市值蒸發約新台幣25.7兆元。三星電子與SK海力士兩大記憶體巨頭占KOSPI近半市值，AI投資疑慮與融資集中風險成為市場關注焦點。記者杜建重／攝影
南韓股市10月以來重挫19%，市值蒸發約新台幣25.7兆元。三星電子與SK海力士兩大記憶體巨頭占KOSPI近半市值，AI投資疑慮與融資集中風險成為市場關注焦點。記者杜建重／攝影

南韓股市從天堂跌到地獄！受到AI投資熱潮能否延續的疑慮衝擊，南韓綜合指數（KOSPI）10月以來大幅下挫。根據韓媒《中央日報》報導，截至10月20日，KOSPI市值已蒸發約7920億美元（約新台幣25.7兆元），跌幅達19%，表現明顯弱於同期僅下跌1.6%的美國那斯達克指數，以及下跌3.44%的台灣加權指數

南韓股市為何跌得這麼慘？關鍵就在三星電子與SK海力士兩大記憶體巨頭，合計占KOSPI整體市值近一半。過去AI需求強勁，帶動兩家公司股價上漲，如今市場開始擔心AI基礎建設投資能否持續，包括美國雲端業者CoreWeave信用風險升高等消息，都讓記憶體股承受賣壓。10月13日KOSPI大跌5.46%，SK海力士重挫10.09%，三星電子也下跌7.39%。

更讓市場擔心的是，即使記憶體廠獲利亮眼，股價也不一定買單。報導指出，三星電子10月9日公布第三季業績預期，營業利益突破100兆韓元，但股價當天仍下跌2.42%。分析師認為，市場早已提前反映未來數年的成長預期，一旦出現負面消息，股價便容易劇烈修正。此外，中國記憶體廠長鑫存儲（CXMT）加速技術發展，也讓市場擔憂未來價格競爭可能加劇。

除了產業風險，散戶融資過度集中也是隱憂。截至9月底，南韓券商未到期融資餘額達33.4兆韓元，其中半導體股票占10.4兆韓元，光是三星電子與SK海力士就占9.2兆韓元。韓國資本市場研究院研究員指出，過去大型權值股較少出現如此集中的散戶融資，如今除了分散投資，如何讓投資人保持情緒穩定，也成為市場面臨的考驗。

消息傳到PTT後，投資人看法兩極，有人認為記憶體股可能接近底部，留言「記憶體利空越多越好，代表底部快到了」、「地獄之後 就是天堂了！還不抄底？」；也有人提醒韓股過度依賴兩大記憶體巨頭，「就跟台積電重跌台股也重跌一樣」、「韓國追這兩個個股跟追大盤基本上是一樣好嗎」，認為當權值股占比過高，即使買進大盤指數，也很難避開個股下跌的衝擊。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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