台積電也要跌了？陳嘉偉示警「技術面真的醜」：想賺錢只能放空電子股

台股近期震盪不斷，連台積電（2330）都被點名恐怕還有下跌空間。分析師陳嘉偉在最新影音內容中直言，「現在這個盤最可怕的地方是連台積電都要跌」，更形容台積電目前的技術面「真的醜」，認為這波台股空頭行情還沒結束，甚至強調「現在想要賺錢只能放空電子股」。

陳嘉偉指出，最近台股最常出現的情況，就是早盤看起來有希望，結果漲沒多久又一路往下殺。

他以10月20日台股大跌529點為例，當天盤中一度反彈，但後續賣壓再度湧現，ABF、矽光子、銅箔基板等電子族群紛紛走弱。他形容，大空頭行情就是「每天給你希望，然後再讓你絕望」，投資人以為反彈來了，結果可能只是另一波下跌的開始。

其中，陳嘉偉最擔心的就是台積電。他指出，過去台股要創高，台積電通常是領漲的角色，但這次大盤走高，台積電卻遲遲無法有效突破前高。

他認為，台積電季線已經走平，接下來還可能下彎，加上外資持續賣超、融資增加，技術面看起來相當不妙。他更直言，這次台股的頭部最令人擔心之處，就是「這個頭台積電開始跌」，一旦這檔重量級權值股撐不住，大盤恐怕也很難獨善其身。

不只台積電，陳嘉偉也點名聯發科（2454）。他表示，聯發科先前受到市場利多激勵，股價一度跳空上漲，但後來卻一路回落，甚至跌破季線，原本的支撐反而變成壓力。

他強調，聯發科並不是一家不好的公司，問題在於股價走勢已經轉弱，如果台積電與聯發科這兩大權值股都無法止跌，台股後續恐怕還有更大的修正壓力。

至於現在該怎麼操作？陳嘉偉的看法相當鮮明，認為空頭行情想賺錢，就得尋找電子股的放空機會。

他以自己放空富喬的經驗為例，指出有些股票即使出現利多消息，股價也未必會繼續上漲，反而可能成為賣壓出籠的時機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。