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美股複委託手續費不用管？網友曝隱藏成本：買賣一次就虧40美元

聯合新聞網／ 綜合報導
美股複委託手續費引發熱議，網友提醒部分券商最低收費高，買賣一股百美元股票可能付40美元；交易頻繁者應比較費率與優惠條件。法新社
美股複委託手續費引發熱議，網友提醒部分券商最低收費高，買賣一股百美元股票可能付40美元；交易頻繁者應比較費率與優惠條件。法新社

隨著美股投資日益普及，越來越多台灣投資人透過國內券商複委託買進美股，不過，手續費究竟有多重要？一名網友在PTT股板發文，認為美股大盤長期年化報酬率約7%至10%，各家券商手續費可能只差零點零幾個百分點，質疑是否有必要花時間比較，掀起網友熱議。

原PO表示，既然美股長期投資報酬率相對可觀，複委託手續費的些微差距似乎不至於影響整體績效，直言「花時間研究手續費，不如花時間研究選股吧」，好奇其他投資人是否真的在意交易成本。

對此，不少網友指出，複委託手續費並非每家都相差不大，部分券商費率仍達0.4%至0.5%，甚至設有最低手續費門檻。有人舉例，若買進一股100多美元的股票，買進與賣出各被收取20美元手續費，來回交易成本就高達40美元，對小額投資人而言相當不划算。

也有網友認為，手續費的重要性取決於交易頻率，直言「如果你買完能放20年，手續費影響不大，但如果頻繁買賣，那要挑手續費很低的」。尤其短線交易者經常進出市場，累積的手續費可能明顯侵蝕獲利，因此選擇券商時不能只看投資報酬率。

另外，網友也分享各家券商的優惠方案，提及國泰、永豐、玉山及富邦等業者，部分複委託交易費率約0.08%至0.1%，定期定額也有低額手續費方案。不過，各家最低收費、ETF交易費率及優惠適用條件不同，實際仍須以券商最新公告為準。

除了手續費，交易便利性也成為討論焦點。有網友指出，部分券商提供美股盤前交易，或能設定更多定期定額扣款日期；另有人擔心優惠活動結束後，費率可能恢復較高水準，因此選擇券商時也應留意優惠期限。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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