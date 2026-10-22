川普嫌台灣太遠⋯砸15億美元拚晶片回流！網狠酸天真：一座廠都不夠

美國總統川普再度喊話推動半導體製造回流美國，宣布五角大廈將投入15億美元（約新台幣477億元），擴大北卡羅來納州的半導體相關生產。美國商務部長盧特尼克更直言，台灣距離美國「實在太遠了」，因此必須將晶片製造帶回美國。消息曝光後引發PTT網友熱議，不少人質疑投資金額過低，直呼「15億就想晶片回流，天真」。

根據外媒報導，川普20日在北卡羅來納州舉行的期中選舉造勢活動上宣布，五角大廈將投資15億美元，推動當地尖端半導體生產，同時透露矽比科集團（Sibelco）將在當地興建大型工廠，主要投入半導體製程所需的石英材料製造。

盧特尼克表示，川普政府的重要目標就是將半導體製造業帶回美國，並稱目前晶片製造高度集中在台灣，距離美國過於遙遠。川普則強調，關稅政策已吸引企業擴大赴美投資，未來將持續推動製造業回流。

一名網友在PTT股板轉貼新聞，質疑美國若要將製造業全面移回國內，是否也應要求蘋果、戴爾及惠普等品牌將產品生產線搬回美國，並認為川普選前再度提出大規模製造業回流政策，恐怕沒有想像中容易實現。

不少網友則將焦點放在15億美元的投資規模，紛紛留言「15億美金是能幹嘛？」、「1.5兆還差不多」、「15億鎂也太摳」、「連一座廠還填不滿」，認為先進晶圓廠投資動輒數百億美元，光靠這筆資金難以建立完整半導體產業鏈。

不過，也有網友提醒，新聞提及的矽比科主要生產石英材料，並非直接興建先進晶圓代工廠，因此不能單純拿15億美元與台積電建廠成本比較。另有網友指出，美國即使投入大量資金，仍須面對技術人才、輪班文化及供應鏈整合等挑戰。

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