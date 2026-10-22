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Netflix財測失色股價重挫！網曝「最大敵人」：被AI短劇打趴了

聯合新聞網／ 綜合報導
Netflix財測不如預期，第四季營收增幅料放緩、全年廣告收入展望下修，股價盤後重挫逾5%；網友熱議AI短劇競爭。路透
Netflix財測不如預期，第四季營收增幅料放緩、全年廣告收入展望下修，股價盤後重挫逾5%；網友熱議AI短劇競爭。路透

影音串流巨擘Netflix最新財測不如市場預期，預估第四季營收成長將連續第四季放緩，加上全年廣告收入展望下修，拖累股價盤後重挫逾5%。消息引發PTT網友熱議，不少人將矛頭指向近年快速崛起的AI短劇，直呼「沒想到最大的敵人是AI」、「被AI短劇打趴了」。

Netflix第三季營收年增12%至128.7億美元，淨利年增43.5%至36.6億美元。不過，公司預估第四季營收約134億美元，年增率放緩至11.5%，全年營收預測則調整至511億美元，低於市場預期。

一名網友在PTT股板轉貼新聞，感嘆Netflix股價盤後跌至今年新低，營收成長持續放緩，並拿中國AI短劇業者股價表現作比較，直言「沒有新用戶，沒有夢想了」。

不少網友認為，Netflix近年缺乏吸引人的熱門作品，加上訂閱價格與家庭帳號共享限制，降低用戶續訂意願，紛紛留言「拍一堆廢片誰要訂閱」、「最近訂一個月，居然沒什麼片好看」、「家庭會員越來越麻煩」。

另一派網友則將焦點放在AI短劇崛起，認為低成本、免費又容易觀看的短影音，正逐漸瓜分傳統串流平台的觀眾時間，直言「大家都去看AI短劇了，誰還要花錢訂閱」、「AI短劇的CP值太高」。不過，也有人認為AI短劇品質參差不齊，Netflix仍具備內容與市場優勢。至於AI短劇是否已實際衝擊Netflix營收，目前仍缺乏直接證據。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

Netflix 串流 營收 PTT

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