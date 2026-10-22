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中國AI算力拿來拍短劇！網友傻眼喊浪費 另一派揭賺錢關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
中國55% AI詞元用於短劇與影音生成、24%投電商廣告，僅15%投入研發；網友對其變現效率與資源浪費看法兩極。（路透） 湯淑君
中國55% AI詞元用於短劇與影音生成、24%投電商廣告，僅15%投入研發；網友對其變現效率與資源浪費看法兩極。（路透） 湯淑君

AI技術快速發展，應用領域也越來越廣泛，不過近期一份報告指出，中國高達55%的AI詞元（Token）消耗在短劇及影音生成，另有24%用於電商廣告，投入研發的比重僅15%，引發外界關注。一名網友在PTT股板轉貼相關新聞，好奇大量算力投入AI短劇是否缺乏效率，沒想到引來大批網友分享觀看經驗，更有人直言，AI短劇其實是目前最容易實現商業變現的應用之一。

根據媒體報導，中國上市公司中文在線日前公布的投資者關係資料顯示，短劇及影音生成占AI Token消耗比重達55%，帶動「一半算力在造爽劇」成為討論話題。隨著AI影音生成技術進步，短劇製作門檻大幅降低，內容產量快速增加。不過，字節跳動旗下AI平台豆包的公關負責人也提出不同數據，表示該公司總算力僅約10%用於影音生成模型的訓練與推理，顯示不同業者的算力配置可能存在差異。

消息曝光後，不少PTT網友對AI短劇的流行程度相當有感，紛紛留言「AI短劇真的太多太好看了」、「不得不說我也浪費很多時間看短劇」、「很多老人家超愛看」、「我Netflix幾個月沒好好看，AI狗血劇常常看」。也有人指出，AI短劇雖然劇情誇張、品質參差不齊，但因節奏快速、觀看門檻低，反而容易讓人一部接著一部追下去。

至於大量算力投入娛樂內容是否浪費資源，網友看法則相當兩極。有人批評「記憶體都浪費在一堆垃圾短劇」、「超過9成都是重複的垃圾」，認為AI發展應該優先投入更具技術價值的領域。不過，另一派網友反駁「能賺錢當然優先」、「短劇跟影音是最快變現的方式啊」、「可以變現就是好方式」，認為AI應用能否獲得消費者青睞、創造實際收入，比單純追求技術突破更加重要。

此外，也有網友認為，AI影音生成將進一步衝擊傳統影視產業，讓過去缺乏資金與拍攝資源的創作者，有機會自行製作作品，甚至可能改變演員、製作團隊及影音平台的競爭格局。不過，也有人擔憂大量低品質內容充斥網路，恐影響觀影體驗。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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