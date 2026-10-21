台股年底上看5萬點！張錫預言2028年衝7萬 台積電目標價5,000元

台股近期高檔震盪，20日再跌529點、收在46,292點，外資連續十個交易日賣超。不過，有「多頭總司令」之稱的基富通證券顧問張錫認為，台股只是漲多回檔，投資人不必過度恐慌，年底前站上50,000點的機率仍相當高，甚至預估2028年有機會挑戰70,000點。

張錫20日在基富通營運十周年記者會前表示，雖然外資今年賣超台股逾2兆元，但持有台股市值卻增加20多兆元，總市值已超過70兆元。他認為，外資賣超相對持股規模仍屬小部分，主要是短線調節，未來不排除回補台股。

對於台股後市，張錫指出，企業獲利與AI需求仍是多頭主要支撐。尤其台積電（2330）具備技術競爭優勢，預估2028年每股稅後純益（EPS）可達200元，若以25倍本益比計算，股價有機會上看5,000元，進一步帶動台股挑戰70,000點。不過，他也提醒，並非所有AI概念股都能受惠，仍須留意企業競爭力及股價是否超前反映基本面。

消息傳到PTT股板後，引發熱烈討論。部分網友對樂觀預測抱持觀望態度，留言「雞排呢，出一張嘴誰不會」、「不夠的誰補？講這麼滿」，也有人笑稱「甚麼年底 這個月底就到了」、「月底就上去了，年底6萬啦！」，對台股目標點位各有不同看法。

不過，也有熟悉張錫的網友替他說話，表示「張錫這麼大咖有人不認識喔..也退兩三年而已耶」、「張錫的我會聽 不然你要聽老蘇跟哲哲歐」，另有人指出「他2021年喊2萬點早達標了有什麼問題嗎？也沒說中間不會崩，只有韭菜一直覺得股市只會每天漲吧」，顯示市場對這波多頭行情的信心與分歧仍同時存在。

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