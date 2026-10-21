貝萊德智庫指出，全球超過80%的債券殖利率高於4%，遠高於五年前的6.3%。殖利率走高，帶來更多投資機會。不過，政府舉債增加，AI相關投資持續，都推升融資成本，使基本面轉弱的借款人受到更嚴格的檢視。

貝萊德表示，法國公債遭到大幅拋售，說明了在全球利率重新定價之際，資金競爭正如何重塑固定收益市場，更突顯精挑細選的重要。法國政府債務占國內生產毛額（GDP）的比重，已從2011年的約89%大幅攀升至目前的約 119%；歐元區整體債務比重則已回到2011年約89%的水準，應對金融壓力的能力也更強，銀行體質也較穩健。

法國10年期公債殖利率自8月初以來已跳升約100個基本點（即1個百分點），逼近5%，反映出更廣泛的利率重新定價。不過，貝萊德指出，法國公債與德國公債之間的利差持續擴大，顯示投資人也要求更多補償，以承擔法國的財政與政治風險。這也突顯投資人必須區分推升殖利率的不同力量。

同樣的精挑細選原則，也適用於公司債。貝萊德偏好「反向槓鈴」策略，在評等較高的非投資級債中尋求具吸引力的收益，同時避開信用光譜兩端的風險。

貝萊德表示，AI 關企業大量發債，正對投資級債形成壓力；在利率維持高檔的情況下，體質最弱的借款人面臨更大的再融資挑戰。殖利率走高，意味投資人不再需要往信用光譜的低端走很遠才能取得收益。

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