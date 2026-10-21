台灣9月CPI衝2.73％！卓榮泰力拚全年低於2％ 楊金龍談升息壓力

台灣通膨壓力升溫，9月消費者物價指數（CPI）年增率達2.73%，中華經濟研究院更將全年CPI預測上修至2.06%。行政院長卓榮泰20日在立法院表示，政府仍努力將全年通膨控制在2%以下，但中東戰事若持續推升國際油氣價格，物價穩定將面臨更大挑戰。

國民黨立委李彥秀質詢指出，中經院預估第四季CPI年增率達2.42%，高於政府設定的2%目標，關切除了貨幣政策與凍漲電價，政府還有哪些抑制通膨工具。央行總裁楊金龍回應，CPI維持在2%左右屬於中長期目標，並非每年都必須低於2%，短期一、兩年超標仍有可能。

卓榮泰重申，政府未來四年將推動「二上、一下、一平穩」，包括平均經濟成長率達3%以上、人均GDP超過4萬美元、失業率低於3.5%，以及CPI年增率控制在2%以下。經濟部長龔明鑫指出，降低原物料進口造成的輸入性通膨，有助穩定物價；卓榮泰也表示，行政院已決定明年軍公教加薪4%，並提高專業及主管加給，同時鼓勵企業加薪，減輕家庭生活負擔。

消息引發PTT股板討論，不少網友將焦點放在央行利率政策，直言「升息遲早」、「不升息 然後說力拼 什麼意思？」、「台幣一直貶 又不升息 要怎麼壓通膨?」，也有人擔憂匯率貶值將進一步影響民眾購買力。

另一派則質疑官方CPI與日常消費感受存在落差，留言「便當都150了」、「豆漿從50漲到70 你覺得是幾趴」、「便當飲料都漲10塊了」。不過，也有網友提出不同看法，認為油價帶動的輸入性通膨未必能單靠升息解決，反問「油價造成的交通類漲價，升息能解決？」讓升息是否能有效抑制物價成為討論焦點。

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