南韓股市7天暴跌20％！總統李在明喊救市 房市也要出手穩定

南韓股市近期劇烈震盪，政府準備出手穩定市場！南韓總統李在明19日表示，面對股市長期遭到低估，以及近期出現的大幅波動，政府將在收到完整報告後，盡快採取必要措施穩定金融市場，同時也將著手降低房地產市場的劇烈波動，避免股市、房市持續失序。

根據《The Chosun Daily》報導，南韓綜合股價指數（KOSPI）在10月6日至15日的7個交易日內，累計重挫20.7%，從10月2日的7003.74點跌至5554.22點。其中，10月15日KOSPI與KOSDAQ雙雙觸發熔斷機制，KOSPI當天大跌7.57%。摩根大通形容這波跌勢快速且異常，甚至可與新冠疫情期間的市場動盪相比。

李在明指出，南韓股市長期遭到低估，主要與企業治理、市場透明度不足及投資人信任感偏低有關。至於房市，他認為長期存在的借錢買房致富觀念，從稅務公平角度來看並不理想，政府希望透過適當管理降低房價波動。他也強調，提高房地產稅並非為了打壓房價或增加稅收，而是維護稅務正義，目前仍持續關注市場變化並準備因應措施。

消息傳到PTT股板後，引發投資人熱烈討論，不少人對韓股跌勢感到震驚，紛紛留言「韓股夠扯的~大盤跌了40%有了」、「9000直接斬回5000 也只有歐巴了」、「韓國真的超刺激，時常熔斷」，也有人開始猜測政府可能採取哪些救市手段，直言「該不會推跌幅減半吧？」、「韓國安基金? 進場拉抬權值股?」、「會不會阿 學台灣禁空阿」。

不過，對於政府準備介入股市與房市，也有不少人抱持懷疑態度，認為政策未必能立即扭轉市場走勢，留言「護盤只是給外資提款」、「參考對面，政府管太多通常沒好事」、「穩定的措施？還是快逃吧！」。另有人將焦點轉向房地產政策，直言「首爾房價愈打愈高」、「房市股市皆空」，反映市場對南韓政府能否同時穩定股市與房價，仍存在不同看法。

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