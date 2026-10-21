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當沖11個月慘賠1.8億！前刑警50張台積電（2330）全賣光 離婚又賣房
台股近年受惠AI熱潮走出強勢行情，不少投資人希望透過當沖、槓桿操作快速累積財富，卻也有人因此付出慘痛代價。前刑警高仁和曾在短短11個月內，因當沖操作慘賠1.8億元，不僅手中原有的50張台積電全部賣光，還面臨婚姻破裂、變賣房產及解除保單等問題，投資失利讓生活受到嚴重衝擊。
根據《中時新聞網》報導，高仁和在節目《新聞挖挖哇》中透露，最初是在朋友建議下接觸當沖，初期獲利讓他逐漸對自己的操作能力產生過度自信，最後演變成賭徒心態，導致巨額虧損。理財達人股人阿勳指出，當沖並非完全無法獲利，但許多人容易高估自身能力，頻繁交易不代表報酬更高，反而可能增加交易成本與犯錯機率。
股人阿勳進一步提醒，槓桿操作最大的風險，就是讓投資人失去選擇權。一旦面臨融資、借款與資金周轉壓力，即使持有優質公司股票，也可能被迫在不理想的時間點賣出。他強調，投資不該只看曾經賺過多少，而是最終能留下多少資產，避免為了追求短期暴利，連本金、時間與家庭都受到影響。
消息曝光後，PTT股板掀起討論，不少人對前刑警的資金規模感到驚訝，紛紛留言「刑警有1.8億可以賠喔？」、「警察這麼好賺喔」、「有50張台積電還需要工作？」、「50張台積還要當沖仔幹嘛== 拿著領股利都花不完」，也有人質疑新聞所提的虧損金額與計算方式，直言「1.8E 是用現在台積電股價算的嗎?」。
另一派則將焦點放在當沖與槓桿風險，有人認為「不要開自己負荷不起的槓桿更重要」，也有人感嘆「憑運氣得來的財富，也憑運氣還給市場了」、「運氣得到實力失去」。不過，對於1.8億元虧損與50張台積電的經歷，部分留言仍抱持懷疑態度，直呼「要馬家底厚，要馬在唬爛」、「有1.8億還會幹刑警?」，讓這段投資失利經歷的真實資金規模成為另一個討論焦點。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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