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南韓股市暴跌15%！三星、SK海力士重挫 年輕人千萬婚房基金慘腰斬

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓股市10月以來累計重挫15.65%，三星電子與SK海力士自高點分別下跌39.86%、56.25%，不少投入結婚基金與購屋積蓄的年輕投資人面臨嚴重虧損，引發市場對抄底風險的討論。記者曾原信／攝影
南韓股市10月以來累計重挫15.65%，三星電子與SK海力士自高點分別下跌39.86%、56.25%，不少投入結婚基金與購屋積蓄的年輕投資人面臨嚴重虧損，引發市場對抄底風險的討論。記者曾原信／攝影

南韓股市再度上演暴跌行情，年輕投資人成為重災戶！韓國綜合股價指數（KOSPI）20日重挫3.73%，收在5552.74點，10月以來累計跌幅達15.65%。其中，一名34歲鄭姓男子原本準備與女友結婚，卻因股市重挫，投入的4億韓元（約新台幣985萬元）資金賠掉一半，連原定明年購屋的積蓄也受到衝擊，讓他直呼快要崩潰。

根據韓媒《中央日報》報導，這波韓股賣壓主要集中在三星電子與SK海力士，兩家公司股價在10月12日至16日期間，分別重挫17.8%與24.3%。若從今年高點計算，三星電子跌幅達39.86%，SK海力士更慘跌56.25%。韓國投資證券統計顯示，旗下持有SK海力士的客戶有74%處於虧損狀態，三星電子則有53%套牢，讓不少將結婚基金、購屋頭期款投入股市的年輕人面臨財務壓力。

面對股市持續下探，韓國投資證券高級研究員金大俊提醒，雖然KOSPI已呈現超賣狀態，但積極買進的條件尚未成熟，市場流動性依舊緊縮，AI基礎設施相關風險也尚未消除。部分券商更警告，KOSPI可能進一步下探5100點，投資人不宜只因股價看似便宜就急著抄底，應做好風險控管並採取分批進場策略。

消息傳到PTT股板後，立刻引發熱烈討論，不少人對韓股跌勢感到震驚，紛紛留言「韓股太噁心了」、「韓股比台股還恐怖」、「成也記憶體 敗也記憶體」、「你想抄他的底，他卻想抄你的家」，也有人認為跌深可能出現反彈，直言「看來準備反彈了」、「抄底時間到惹」、「可以買了」、「韓股現在是抄底最佳時機」。

不過，也有不少人把焦點放在年輕投資人的資金管理與風險意識，認為將結婚、購屋等短期必須使用的資金投入股市，本身就有相當大的風險。有人直言「年輕人（X 賭徒（O」，也有人提醒「做錯不停損 加碼套勞部位 好喔…」，更有留言指出「我以前就不贊成這種把買房、結婚、旅遊的錢放進去股市裡面的行為，這些預算就應該躺在它該有的地方」，反映市場對於跌深搶反彈與資金控管的兩極看法。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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