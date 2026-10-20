馬斯克豪送SpaceX股票！明年每名美國兒童可領1股 7200萬人受惠？

全球首富馬斯克（Elon Musk）再度拋出驚人承諾！他19日在社群平台X發文表示，明年將贈送「每一名美國兒童」1股SpaceX股票，並強調「這是首批，還會有更多」。消息曝光後迅速引發討論，不少人好奇這項計畫究竟涉及多少股票，以及未來將如何發放。

根據原新聞報導，馬斯克的貼文截至截稿前已吸引超過74萬次瀏覽、逾2,000則留言。有X用戶估算，美國約有7,200萬名兒童，若每人獲得1股SpaceX股票，發放規模相當於公司股權的0.546%，價值約105.2億美元。不過，上述數字屬於社群用戶估算，實際發放對象、方式及股票來源仍有待進一步說明。

值得注意的是，根據彭博資訊彙整數據，SpaceX在外流通股票約81億股。由於馬斯克尚未在原新聞中交代具體執行細節，這項贈股承諾也引發市場對現有股東權益及未來股權結構的討論。

相關消息被轉貼至PTT股板後，不少人對馬斯克的舉動表示肯定，留言「老馬這格局真的不錯 讚」、「首富就是狂。讚啦」、「老馬在前面帶頭 看其他美國企業家會不會跟了」。也有人聯想到台灣企業，笑稱「台積電可不可以也發個1股啊？」、「台積電不表示一下嗎？」

不過，另一派則關心贈股可能帶來的影響，質疑「潛在賣壓.....股東表示很幹」、「現有的股東們同意嗎」、「稀釋股權？」也有人追問「兒童有帳戶? 不然要怎麼發」、「這要怎麼送?」，甚至認為「算了一下，其實很聰明，品牌認同感會增加。」對於這項尚未公布完整細節的承諾，討論焦點已從贈股價值延伸至股東權益與實際執行方式。

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