台股年底若沒上5萬點！郭哲榮賭發5000份雞排…網喊加碼：珍奶

台股近期劇烈震盪，但分析師「哲哲」郭哲榮仍看好年底行情，甚至公開承諾，若台股年底沒有站上5萬點，就要在北中南發送總計5,000份雞排，消息曝光後引發熱議。

郭哲榮原先在Threads發文表示，「年底沒有五萬點，哲哲我考慮發雞排共五千份，夠大氣了吧」，由於保留「考慮」兩字，遭到留言吐槽，隨後改口承諾「好啦，年底沒有五萬點，發雞排五千份啦！」

回顧台股近期走勢，加權指數10月6日一度逼近5萬點，19日盤中卻下探46,170點，終場下跌289點、收在46,822點。距離年底仍有一段時間，台股能否重返5萬點，也成為投資人關注焦點。

消息曝光後，不少人開始卡位領雞排，留言「登記高雄場的雞排」、「可以配個珍奶嗎」、「賺不了翡翠，賺塊雞排也好」。腸胃科醫師張璨璿也幽默建議「吃雞排可能讓胃食道逆流更嚴重，身為腸胃科醫師，建議改發現金」。

PTT股板同樣掀起討論，有人笑稱「5000份雞排應該不到5張0050 躺著發」、「改發一個0050好不好」，也有人認為「五千份又博眼球，這廣告費便宜」。至於台股年底行情，有人表示「漲個6.8%就5萬了」，也有人已準備領雞排，留言「可以先發號碼牌嗎」、「要辣不要切」。

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