新台幣重貶破32.5元！央行罕見喊話 市場卻盯升息

台股19日開盤重挫逾860點，新台幣兌美元匯率同步走弱，盤中貶破32.5元關卡，最低觸及32.55元，貶值幅度超過2角。面對股匯雙跌，中央銀行罕見在盤中發布聲明，指出近期匯率波動主要受到國際股市震盪、外資賣超台股及股利資金匯出影響，強調將持續關注市場變化，必要時適時調節，以維持新台幣匯率動態穩定。

央行說明，近期市場擔憂AI類股估值偏高及產業融資風險升溫，導致全球科技股自10月以來出現回檔。其中，美國費城半導體指數從10月7日至16日連續8個交易日下跌，累計跌幅達15.7%，相較之下，台股同期下跌5.4%，表現相對抗跌。央行認為，國際科技股修正及資金流動，是近期台灣股匯市承壓的重要背景。

外資動向也是央行關注焦點。根據央行公布數據，10月12日至16日期間，外資合計賣超台股194.02億美元，並淨匯出179.61億美元，帶動同期新台幣貶值1.37%。央行強調，長期以來新台幣對美元匯率相對其他主要貨幣穩定，未來將密切注意國際金融情勢、外資資金流向及匯市供需變化。

消息傳至PTT股板後，不少網友對央行盤中喊話的效果抱持懷疑，尤其將討論焦點放在是否升息。有人直言「喊話有個屁用」、「只會用喊的」、「不敢升 說一堆廢話」，也有人認為「不要看他說的，要看他做的」，質疑僅靠口頭表態，是否足以緩和新台幣貶值壓力。

另一派留言則討論匯率變動對不同族群的影響，有人表示「電子業：低調，貶越多，賺越多。」、「貶值對出口好啊 GDP也會更漂亮」，認為新台幣走弱可能有利部分出口企業；但也有人擔憂進口成本與海外消費增加，留言「可惡，去日本變貴」、「台幣貶薪資縮水QQ」。從企業匯兌利益到民眾購買力，新台幣貶值帶來的影響，也成為市場關注的另一個焦點。

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