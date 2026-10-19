聯發科3500元買進、5500元沒賣！400萬投資人怕獲利回吐 崩潰求解

股票漲了捨不得賣，跌下來又擔心獲利縮水，究竟該怎麼辦？一名投資人在PTT股板發文表示，今年5月以每股約3,400至3,500元買進聯發科，投入超過400萬元，持有一張多的股票。雖然股價一度漲到5,500元，但他始終沒有賣出，如今面對市場震盪，開始擔心原本到手的獲利可能越來越少。

原PO透露，7月股價下跌時曾選擇繼續持有，後來等到股價反彈，中秋節前更一度漲到5,500元，當時還開心今年賺了不少錢。他原本相信聯發科有機會漲到6,000元以上，長期甚至上看7,000至8,000元，因此完全沒有獲利了結的打算。沒想到近期市場轉弱，讓他開始後悔當初沒有先賣一趟。

原PO坦言，看到台指夜盤重挫1,144點，甚至擔心到睡不好，猶豫週一開盤是否該直接賣出，或是繼續等待反彈。他表示，自己最怕的不是少賺，而是原本有獲利，最後卻變成套牢。後續也補充，原先帳面獲利約50%，如今剩下約20%，面對是否停利的選擇，始終難以下定決心。

文章曝光後，不少網友認為，如果原本就打算長期投資，不必因為短期波動急著賣出，留言表示「這個價格放到明年不就好了......急著利空賣幹嘛」、「短期的波動不用太在意」、「當初買進的理由 因為下跌就不存在了嗎」。也有人反問「獲利、基本面有變嗎？」，認為應先釐清持有股票的理由，而不是只看股價漲跌決定去留。

不過，另一派網友則認為，既然已經因為股價波動影響心情，不妨考慮分批獲利了結，留言直言「少賺比賠錢更痛苦」、「怕就賣一些吧！長期存股真的很難啊」、「很多人都想賣在最高 但這是很難的事 適度獲利了結才能走更遠」。也有人建議「賣一半」，不必在全部賣出與繼續抱牢之間二選一。兩派意見各有支持者，也反映投資人面對帳面獲利縮水時，往往比想像中更難做決定。

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