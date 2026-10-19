特斯拉飛天車能拉抬股價？陳重銘潑冷水：只是會跳而已

特斯拉日前展示的飛天車概念引發市場高度關注，知名財經作家「不敗教主」陳重銘在最新影音內容中直言，該技術更像是市場噱頭，嚴格來說「只是會跳而已」，並非大眾想像中真正能飛行的汽車，研判對特斯拉股價難有實質助益。

陳重銘剖析，該車款的推進原理類似氣球洩氣，主要是靠車內搭載的兩個600公升高壓氣瓶，以約600多倍大氣壓釋放氣體產生推力，進而讓車輛瞬間「跳起來」。

但他指出，這種動力全力輸出僅能維持約5秒鐘，落地後重新充氣卻需耗費數個小時，缺乏實際續航力。

陳重銘進一步點出設計上的硬傷，車內塞進兩個600公升的巨大高壓氣瓶，不僅嚴重壓縮車室空間，導致全車僅剩一個座位，且沉重的氣瓶重量更會加劇車輛日常行駛的耗能負擔，因此在現實層面幾乎沒有實現普及的可能。

相較於高壓氣瓶推進，陳重銘認為，類似無人機伸出螺旋槳的飛行模式更具可行性，不僅能維持長時間飛行、機動性較佳，在能耗控制與航行距離上也更符合未來趨勢。

他總結，特斯拉這項展示雖具創意，但現階段實用性不足、看看即可，投資人不必對其拉抬股價寄予厚望。

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