台股拉回不用怕？投資人看好第四季行情喊：回測季線再起飛！

台股近期高檔震盪，接下來究竟會繼續上攻，還是迎來更大修正？一名投資人在PTT股市板發文，翻出過去台股走勢，認為去年第四季曾兩度回測季線，隨後又突破3萬點，因此看好今年有機會複製相同劇本，甚至預期今（19）日回測季線後，就能展開下一波漲勢。

原PO表示，去年第四季台股在2萬8千點附近徘徊，當時不少人期待大盤突破3萬點，但指數卻在11月底、12月中兩度測試季線，之後才迎來一波上漲。他認為第四季向來容易出現漲勢，加上今年又有選舉行情，因此相信歷史有機會重演，並附上兩張台股日K線圖佐證自己的看法。

不過，這番樂觀預測讓不少網友不太買單，有人直接吐槽「走下一波下跌」、「又一個反指標」，也有人質疑「都知道會崩到11月底12月中了 怎麼會選現在進場」。部分網友認為，即使後續真的有反彈行情，也未必會在短時間內發生，現在急著進場可能還太早。

另有網友將焦點放在AI族群及市場籌碼，擔心美股科技股修正可能拖累台股，甚至認為融資水位仍有調整空間。有人直言「如果要續漲要清融資倒是真的」，也有人提醒「股票最大的盲點就是以歷史經驗來推測未來的走向。」認為不能只憑去年走勢，就認定今年也會出現相同結果。

當然，也有網友選擇站在多方，留言表示「長線來看 這裏是買點」、「特價買一下不好嗎」，認為台股拉回反而是布局機會。另有人主張長期持有、分批進場，不必過度猜測短線高低點。面對原PO看好歷史重演的說法，討論區多空看法分歧，有人期待回測季線後再攻高，也有人寧願繼續觀望，等待市場出現更明確的止跌訊號。

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