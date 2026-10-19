CoreWeave單周暴跌25％！黃仁勳力挺也沒用 阮慕驊揭3大財務警訊

美股科技股近期大幅震盪，AI雲端運算業者CoreWeave股價上週五（16日）重挫12%，單周累計下跌25%，創去年11月以來最差表現。財經專家阮慕驊在臉書發文指出，即使輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳連續兩天公開力挺，仍無法阻止CoreWeave股價下跌，關鍵在於債券市場對其財務狀況的疑慮。

阮慕驊分析，第一個問題是債券市場與黃仁勳的說法出現落差。黃仁勳表示CoreWeave營運體質持續改善、資金成本下降，但CoreWeave債券殖利率卻升至約15%，五年期信用違約交換（CDS）報價最高達1,194.5個基點，創歷史新高。他指出，依相關數據推算，市場反映的五年內違約機率超過六成，顯示投資人對其償債能力抱持疑慮。

第二個問題是輝達與CoreWeave的關係。阮慕驊指出，輝達持有CoreWeave約10%股權，今年1月才加碼投資20億美元，而CoreWeave也是輝達晶片的重要客戶。由於雙方具有股東、供應商及客戶關係，黃仁勳公開看好CoreWeave，市場未必完全買單。

第三個問題則是輝達是否會提供財務支持。阮慕驊表示，市場原本可能期待CoreWeave若遇到資金困難，輝達會出手協助，但黃仁勳卻表示，輝達不需要為CoreWeave的債務提供擔保。這番話原本是想展現信心，卻可能被市場解讀為輝達不會出手救援，反而加深投資人疑慮。

阮慕驊進一步指出，黃仁勳隨後在柏林強調AI將改變各行各業，並呼籲投資人回到「第一性原理」思考，但金融市場與物理世界不同，市場信心也會影響企業籌資能力。當股價下跌，企業增資更加困難；債券殖利率上升，也可能推高新的借款成本，進一步加重市場擔憂，形成惡性循環。

阮慕驊強調，AI產業長期前景與個別企業能否度過財務壓力，是兩個不同問題。過去鐵路、光纖網路等技術雖然改變世界，仍有部分企業未能撐到產業成熟。他認為，黃仁勳回答的是「AI會不會成功」，市場真正關心的卻是「CoreWeave撐不撐得到AI成功的那一天」，因此面對高負債的AI基礎建設公司，應先觀察債券市場，再評估長期發展前景。

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