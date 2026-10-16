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台股下跌危機解除？天量賣超反成落底訊號 陳龍：外資比台灣散戶還散戶

聯合新聞網／ 綜合報導
外資單日賣超超過3000億元。分析師陳龍認為，外資歷史性天量賣超往往出現在波段低點附近，隨著市場恐慌情緒消化，台股有望迎來修復行情。記者余承翰／攝影
外資單日賣超超過3000億元。分析師陳龍認為，外資歷史性天量賣超往往出現在波段低點附近，隨著市場恐慌情緒消化，台股有望迎來修復行情。記者余承翰／攝影

台股近期劇烈震盪，外資單日賣超超過3000億元，市場擔憂後續是否還有更大跌幅。

分析師陳龍近日在影音節目中表示，台股短線「下跌的危機已經解除」，認為從過去歷史經驗觀察，外資單日賣超創下歷史新高時，往往就是波段低點，甚至形容外資這波恐慌賣股「比台灣的散戶還散戶」。

台股為何出現大幅修正？

陳龍分析，近期美國CPI、PPI數據引發市場對通膨與升息的擔憂，加上博通執行長陳福陽提及「資金是AI最大挑戰」，以及雲端業者CoreWeave債券價格重挫、殖利率飆升，讓市場擔心AI產業出現泡沫，進而引發外資在亞洲股市大舉撤出資金。

外資狂賣3000億代表台股見底？

陳龍指出，外資在市場極度恐慌時不計代價賣股，反而可能砍在相對低點。他認為，外資賣超款項在T+2交割後的匯出需求，短期可能造成新台幣匯率波動與股市震盪，但也反映市場籌碼充分換手，回顧歷史，外資單日賣超創下天量時，通常就是行情接近底部的訊號。

至於AI基本面是否反轉？陳龍認為，AI長期需求仍未改變，包括終端算力與Token使用量持續增加、輝達GPU出租價格維持高檔，都顯示AI商業模式仍有支撐。

他也提到，黃仁勳已針對市場疑慮出面說明，個別雲端業者的資金壓力不代表整體AI需求轉弱，加上美債殖利率回落、台積電獲利成長，對科技股後續評價有利。

台股接下來怎麼走？

陳龍認為，近期下跌主要反映市場恐慌情緒，台積電、聯發科等權值股仍有產業基本面支撐，股價修正反而可能形成具有吸引力的「黃金坑」。

他判斷，這波回檔較可能是跌勢尾聲而非新一輪下跌的開始，隨著外資賣壓逐步消化，後續有機會迎來修復行情，提醒投資人不必在恐慌時盲目殺跌。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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