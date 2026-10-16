台股一周跌逾3000點！陳嘉偉示警M頭：年線對稱跌幅恐回測5年線

台股近期高檔劇烈震盪，後市是否面臨更大修正？

分析師陳嘉偉近日在影音節目中示警，台股目前呈現標準「M頭」型態，認為大盤先前創高可能是假突破，接下來恐持續走弱，下周甚至可能跌破季線與半年線，未來不排除出現年線對稱跌幅，進一步回測5年線。

M頭警訊

陳嘉偉指出，過去台股崩盤前常有類似走勢，當大盤第二度攻高時，往往由傳產、金融、塑化或航運等非電子族群撐盤，電子與AI等主流族群卻未同步創高。

他認為，日前台股爆量長紅創高屬於「假突破、真出貨」，隨後約一周內指數修正超過3000點，即使盤中出現反彈，也可能只是空頭行情中的逃命波。

外資賣超、融資未退場有何風險？ 陳嘉偉分析，外資近日出現創紀錄的單日賣超，資金匯出力道明顯，但散戶融資餘額仍未顯著下降，甚至持續在高檔承接攤平。

他指出，矽光子概念股、國巨等熱門電子股近期接連破線走弱，若融資持續維持高檔，後續股價下跌恐使融資維持率承受更大壓力。

陳嘉偉認為，即使台積電法說會釋出樂觀展望，相關利多可能已在先前高檔股價反映，加上台積電ADR跌破半年線、走勢轉弱，後續仍有補跌風險。

一旦台積電無法發揮撐盤效果，加權指數可能加速向下尋找支撐。

下檔支撐在哪裡？

陳嘉偉預估，若大盤跌破頸線與年線，可能進一步出現「年線對稱跌幅」，也就是跌至年線後，再向下修正相近的幅度，指數甚至可能回到「2字頭」、測試5年線。

他提醒，投資人不宜因短線反彈就急著搶進，應重新檢視持股與融資風險，留意後續可能出現的大幅修正。

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