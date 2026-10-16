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台股暴跌1656點！金管會只說密切注意 網慌：基本「麵」呢？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股15日重挫1,655.96點，金管會表示跌幅在亞洲股市位居中段，將密切注意市場表現。由於未進一步喊話「基本面良好」，引發PTT網友熱議，紛紛追問「基本麵呢？」記者余承翰／攝影
台股15日重挫1,655.96點，金管會表示跌幅在亞洲股市位居中段，將密切注意市場表現。由於未進一步喊話「基本面良好」，引發PTT網友熱議，紛紛追問「基本麵呢？」記者余承翰／攝影

台股15日重挫1,655.96點，收盤失守47,000點，創下史上第六大收盤跌點。金管會表示，台股當日下跌3.41%，跌幅在亞洲主要股市中位居中段，將密切注意國際股市及台股表現。不過，這番回應在PTT股板引發熱議，不少網友發現，這次金管會沒有特別強調「基本面良好」，紛紛追問「基本麵呢？」

受到美國通膨疑慮及晶片股賣壓影響，台股15日盤中一度大跌1,830.45點，最低來到46,795.38點，終場下跌1,655.96點，成交金額約1兆3,198億元。金管會證期局主秘王秀玲指出，同時段韓股下跌8.19%、日股下跌4.55%，上海、香港及新加坡股市則分別下跌2.37%、1.46%及0.68%，台股跌幅相較之下位居中段。

針對台股基本面，王秀玲表示，截至9月底，台股本益比約26.68倍，現金殖利率1.54%，上市櫃公司累計營收達48兆元，年增37.86%；截至10月14日，信用交易整戶擔保維持率為192.32%，高於130%的最低追繳門檻。不過，當媒體進一步詢問是否要向市場喊話時，她僅回應將密切注意國際股市與台股表現。

消息曝光後，PTT股板網友最在意的，反而是這次沒有聽到熟悉的「基本面良好」。有人留言「今天沒麵吃」、「麵呢 我要麵」、「連基本面都不喊了 看來很危險」，還有人開玩笑說「麵因為通膨買不起了QQ」、「基本麵套餐，主菜兩顆蒸丸，飲料糖漿一瓶」，把金管會的回應變成一場「基本麵」討論。

不過，也有網友認為台股相較其他市場已算抗跌，直言「台股真的算超強了」、「就真的跌很少阿」，另有人反問「說基本面良好 鄉民：只會吃麵」、「不提基本面 鄉民：完了連麵都沒得吃」。對於金管會只說密切注意，網友看法兩極，有人擔心跌勢未完，也有人認為市場不必因一天重挫就過度恐慌。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

金管會 基本面 通膨 台股

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