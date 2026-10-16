台股上看5萬點卻提前放空⋯他自曝失算！網熱議「市場情緒怎麼抓」

台股近期震盪劇烈，市場多空看法分歧，一名投資人在PTT股板發文，分享自己透過觀察股市討論區、財經網紅及分析師言論，試圖掌握市場情緒、尋找反向操作機會的經驗。不過，他坦言先前因過度相信自己的判斷，提前在加權指數47600點附近放空，錯失更理想的進場時機，因此好奇其他投資人如何判斷市場情緒，引發網友熱議。

原PO表示，每個人對市場都有既定偏見，尤其容易受到自身持股部位影響，進而想像未來走勢。因此，他習慣觀察PTT股板閒聊區、財經網紅及分析師的影片與貼文，再綜合不同觀點，試圖找出市場主流看法中的破綻。他認為，若能在多數人尚未察覺時站對方向，就有機會取得超額報酬。

然而，原PO坦言，自己原本預期台股接近48000點時才適合放空，卻因過度自信，提前在47600點進場。他事後反省，當時忽略散戶可能仍處於「驚驚漲」階段，真正接近5萬點時，市場情緒才可能轉向極度樂觀。對於後市，他則抱持悲觀看法，擔憂AI投資熱潮及全球資金流動性問題，甚至推測台股未來可能出現大幅修正。

貼文曝光後，不少網友認為觀察股市討論區確實能感受投資人情緒，留言「看閒聊啊」、「信貸質押文章狂出，秀對帳單，差不多就是高點附近」，也有人指出，當討論區開始出現大量虧損抱怨或畢業文時，可能反映市場恐慌。不過，這些都只是部分投資人的經驗，未必能成為可靠的買賣訊號。

另一方面，也有網友質疑透過留言預測行情的有效性，直言「閒聊一堆都亂喊的」、「短期走勢難預測，不要把賭博當投資」。對於原PO預測台股可能跌至16000點，更有人認為過於悲觀。另有網友建議利用AI蒐集各大論壇的股市討論，進行更有系統的情緒分析，減少單憑感覺判斷的偏誤。

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