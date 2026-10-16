快訊

高雄市長選戰白熱化！藍綠決戰6大票倉 近140萬選民成關鍵

不開除也不讓做研究 1.2坪辦公室揭開日本高教權力黑洞

MLB／大谷醒了！絕境敲三分砲 時隔58天再開轟霸氣丟棒發洩

聽新聞
0:00 / 0:00

台股上看5萬點卻提前放空⋯他自曝失算！網熱議「市場情緒怎麼抓」

聯合新聞網／ 綜合報導
投資人分享透過PTT、財經網紅與分析師言論掌握市場情緒，卻因提前於47600點放空台股而失算，網友熱議情緒分析效用。記者余承翰／攝影
投資人分享透過PTT、財經網紅與分析師言論掌握市場情緒，卻因提前於47600點放空台股而失算，網友熱議情緒分析效用。記者余承翰／攝影

台股近期震盪劇烈，市場多空看法分歧，一名投資人在PTT股板發文，分享自己透過觀察股市討論區、財經網紅及分析師言論，試圖掌握市場情緒、尋找反向操作機會的經驗。不過，他坦言先前因過度相信自己的判斷，提前在加權指數47600點附近放空，錯失更理想的進場時機，因此好奇其他投資人如何判斷市場情緒，引發網友熱議。

原PO表示，每個人對市場都有既定偏見，尤其容易受到自身持股部位影響，進而想像未來走勢。因此，他習慣觀察PTT股板閒聊區、財經網紅及分析師的影片與貼文，再綜合不同觀點，試圖找出市場主流看法中的破綻。他認為，若能在多數人尚未察覺時站對方向，就有機會取得超額報酬。

然而，原PO坦言，自己原本預期台股接近48000點時才適合放空，卻因過度自信，提前在47600點進場。他事後反省，當時忽略散戶可能仍處於「驚驚漲」階段，真正接近5萬點時，市場情緒才可能轉向極度樂觀。對於後市，他則抱持悲觀看法，擔憂AI投資熱潮及全球資金流動性問題，甚至推測台股未來可能出現大幅修正。

貼文曝光後，不少網友認為觀察股市討論區確實能感受投資人情緒，留言「看閒聊啊」、「信貸質押文章狂出，秀對帳單，差不多就是高點附近」，也有人指出，當討論區開始出現大量虧損抱怨或畢業文時，可能反映市場恐慌。不過，這些都只是部分投資人的經驗，未必能成為可靠的買賣訊號。

另一方面，也有網友質疑透過留言預測行情的有效性，直言「閒聊一堆都亂喊的」、「短期走勢難預測，不要把賭博當投資」。對於原PO預測台股可能跌至16000點，更有人認為過於悲觀。另有網友建議利用AI蒐集各大論壇的股市討論，進行更有系統的情緒分析，減少單憑感覺判斷的偏誤。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 情緒 放空 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股暴跌1656點！金管會只說密切注意 網慌：基本「麵」呢？

議員狂買736檔股票「734檔僅1股」⋯背後原因曝光！網讚：紀念品超人

台股暴跌ETF兩樣情！00713逆勢漲1.1%、0050跌3.6% 主動式ETF最慘跌6.6%

00985A首次除息倒數！每張領2150元、年化配息率18.66% 今天最後買進

相關新聞

台股上看5萬點卻提前放空⋯他自曝失算！網熱議「市場情緒怎麼抓」

台股近期震盪劇烈，市場多空看法分歧，一名投資人在PTT股板發文，分享自己透過觀察股市討論區、財經網紅及分析師言論，試圖掌握市場情緒、尋找反向操作機會的經驗。不過，他坦言先前因過度相信自己的判斷，提前在加權指數47600點附近放空，錯失更理想的進場時機，因此好奇其他投資人如何判斷市場情緒，引發網友熱議。

議員狂買736檔股票「734檔僅1股」⋯背後原因曝光！網讚：紀念品超人

投資股票不一定是為了賺價差！近日民間網站「政治人物持股」整理監察院公職人員財產申報資料，發現嘉義縣無黨籍議員何子凡持有高達736檔股票及有價證券，位居全國縣市議員持股檔數之冠，其中734檔更只持有1股，總市值卻僅約9.2萬元。特殊的投資方式引發PTT網友熱議，得知背後原因後，不少人直呼「紀念品超人」、「滿聰明的」。

台積電Q3大賺7630億、EPS29.43元！PTT卻喊崩：沒30元不及格

台積電（2330）最新財報出爐，第三季營收、獲利雙雙大幅成長，單季稅後純益突破7600億元，每股盈餘（EPS）達29.43元，毛利率更高達66.4%。不過，亮眼成績曝光後，PTT股板卻出現兩極反應，不少網友認為EPS未能突破30元，加上毛利率較前季下滑，擔心財報缺乏驚喜，難以扭轉近期台股震盪走勢。

台股暴跌1656點！金管會只說密切注意 網慌：基本「麵」呢？

台股15日重挫1,655.96點，收盤跌破4.7萬點，創史上第六大收盤跌點；金管會稱將密切注意，未喊「基本面良好」引發網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。