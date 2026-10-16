議員狂買736檔股票「734檔僅1股」⋯背後原因曝光！網讚：紀念品超人

投資股票不一定是為了賺價差！近日民間網站「政治人物持股」整理監察院公職人員財產申報資料，發現嘉義縣無黨籍議員何子凡持有高達736檔股票及有價證券，位居全國縣市議員持股檔數之冠，其中734檔更只持有1股，總市值卻僅約9.2萬元。特殊的投資方式引發PTT網友熱議，得知背後原因後，不少人直呼「紀念品超人」、「滿聰明的」。

根據媒體報導，何子凡持有的股票包括勝悅-KY、愛地雅、再生-KY、劍湖山、日月光投控及瑞昱等，與一般議員持有數十檔股票相比，數量相當驚人。不過，他並非為了積極操作股票，而是希望透過持有零股，取得各家公司股東會紀念品的領取資格。

何子凡解釋，民意代表經常需要贊助社區及社團活動摸彩品，但自己沒有太多議員薪資以外的收入，難以大量提供高價獎品，因此從本屆當選後開始購買零股，將取得的股東會紀念品捐作摸彩禮物。他認為，與其花上千元提供一個大獎，不如準備多份價值約100至200元的小禮物，讓更多民眾開心。

消息曝光後，PTT股板網友紛紛留言「本來想噓，看到內文後給推」、「理念很好吧」、「不花多少錢，大家都開心」，還有人封他為「零股大王」、「紀念品超人」。部分網友指出，衛生紙、洗髮精、沐浴乳等股東會紀念品相當實用，若用於社區摸彩，確實能讓更多人受惠。

不過，也有網友提出不同看法，認為目前並非所有公司都開放持有1股領取紀念品，實際領取仍須符合各公司規定，且數百檔股票的管理與未來繼承恐怕相當繁瑣。另有人笑稱「花零股錢，買到一篇新聞」，認為意外獲得宣傳效果。

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