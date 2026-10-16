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台積電Q3大賺7630億、EPS29.43元！PTT卻喊崩：沒30元不及格

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電第三季營收1.49兆元、稅後純益7630.6億元，EPS 29.43元；財報亮眼但PTT網友因未破30元及毛利率下滑看法分歧。聯合報系資料照
台積電第三季營收1.49兆元、稅後純益7630.6億元，EPS 29.43元；財報亮眼但PTT網友因未破30元及毛利率下滑看法分歧。聯合報系資料照

台積電（2330）最新財報出爐，第三季營收、獲利雙雙大幅成長，單季稅後純益突破7600億元，每股盈餘（EPS）達29.43元，毛利率更高達66.4%。不過，亮眼成績曝光後，PTT股板卻出現兩極反應，不少網友認為EPS未能突破30元，加上毛利率較前季下滑，擔心財報缺乏驚喜，難以扭轉近期台股震盪走勢。

根據台積電公布的第三季財報，合併營收達1兆4942.4億元，年增50.9%，稅後純益7630.6億元，年增68.7%，EPS為29.43元。毛利率66.4%、營業利益率58.7%，先進製程營收占晶圓銷售金額79%，其中3奈米占33%、5奈米占28%，2奈米則占8%，顯示先進製程仍是重要成長動能。

一名網友在PTT股板轉貼財報，並詢問「法說能當全村救星嗎？」沒想到留言區卻湧入大量看空聲音，紛紛表示「EPS不到30，糟糕惹」、「毛利沒69% GG」、「利多出盡，崩爛」。部分網友指出，市場對台積電期待過高，即使財報強勁，若未能超越預期，股價仍可能面臨修正壓力。

不過，也有網友替台積電抱不平，直言「其實財報很好！但目前空方氣勢強」、「這種賺法你還能要求什麼」。更有人以考試比喻市場心態，表示「考100分沒用，你為什麼沒考101分？」認為台積電獲利持續成長，卻因投資人期待不斷提高，反而讓亮眼財報難以獲得正面評價。

另一方面，毛利率變化也成為討論焦點，有網友認為2奈米製程開始放量，初期成本可能影響毛利表現，也有人擔憂海外設廠增加長期成本。另有投資人指出，股價走勢不只取決於財報，還受到市場情緒及外資資金動向影響。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

PTT EPS 台積電 營收 毛利率 股價 晶圓

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