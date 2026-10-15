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台股暴跌1600點是錯殺？分析師陳龍看好台積電法說救市：5萬點還是會來

聯合新聞網／ 綜合報導
台股15日重挫，分析師陳龍認為市場恐慌情緒放大，跌勢已有過度反應跡象，並看好台積電法說會有機會帶動半導體股止跌，維持台股未來挑戰5萬點以上的看法。記者許正宏／攝影
台股15日重挫，分析師陳龍認為市場恐慌情緒放大，跌勢已有過度反應跡象，並看好台積電法說會有機會帶動半導體股止跌，維持台股未來挑戰5萬點以上的看法。記者許正宏／攝影

台股今（15）日重挫，盤中一度下跌約1,600點，亞洲股市也同步走弱。分析師陳龍在最新影音節目中表示，這波殺盤主要受到美國通膨高於預期、AI產業融資風險影響，但他認為台股已經超跌，後續仍有機會重新走強，甚至挑戰50,000點以上。

陳龍指出，美國最新消費者物價指數（CPI）年增3.7%，高於市場預期0.1個百分點，一度推升美債殖利率，但隨後又快速反轉走低。他認為，市場真正擔心的是AI投資過熱、融資成本增加及經濟衰退風險，若未來殖利率持續下降，反而有利股市估值回升。

談到AI產業，陳龍提到博通執行長陳福陽對融資問題的警告，以及雲端服務商CoreWeave債券殖利率一度攀升至約15%，引發市場擔憂。他解釋，這類企業必須先投入資金購買GPU、興建資料中心，才能逐步回收成本，短期資金壓力不代表AI需求消失。

他認為，判斷AI是否出現泡沫，關鍵在於Token使用量及GPU算力租金是否同步下降。

對於亞洲股市重挫，陳龍認為，外資集中減碼半導體及硬體股是主要原因，但台灣與韓國產業結構不同，不宜一概而論。

他提醒，記憶體股雖然獲利強勁，未來仍可能受到中國大陸業者競爭影響，因此不建議急著抄底。

陳龍也透露，自己已在台積電股價約2,440元時買進，認為價格具有吸引力。他指出，台積電在法說會前已先行修正，與先前法說會前上漲的情況不同，因此看好這次法說會有機會替亞洲半導體股止跌，甚至帶動台積電反彈、再創新高。

展望後市，陳龍維持看多立場，認為這波急跌是市場恐慌情緒放大，並非AI產業基本面反轉。若美債殖利率下降，加上台灣企業獲利成長，有望推升本益比；他預測，台股未來仍有機會突破50,000點，甚至挑戰80,000點，認為長線多頭行情尚未結束。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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