台股恐跌回22500點？陳嘉偉示警「還有2萬多點要跌」 5年線成關鍵

台股今（15）日重挫，盤中跌破47,000點，分析師陳嘉偉在最新影音節目中提出悲觀預測，認為大盤上週一出現「假突破、真大跌」，近期更跌破季線，後續恐持續下探，甚至回測5年線。

他指出，目前5年線約落在22,000至22,500點，若以大盤約46,000點估算，「也就還有2萬多點要跌」。

陳嘉偉表示，從過往市場重大修正的經驗來看，台股曾多次回測5年線，因此認為這波跌勢恐怕連年線都守不住。他指出，台股前一交易日雖然反彈，但只是高檔急跌後的短暫喘息，並非真正止跌。

今日成交量更達約1.3兆元，呈現高檔爆量下殺，即使有買盤進場，仍難以抵擋賣壓。

對於近期盤面，陳嘉偉指出，部分高價股、矽光子及半導體族群接連重挫，甚至出現跌停，散戶融資卻持續增加。

他認為，美國通膨高於預期、AI產業融資困難及外資賣壓，加上9月營收公布後，部分電子與光學產業訂單出現放緩跡象，都是市場需要留意的風險，一旦AI產業景氣反轉，相關股票恐面臨更大修正。

陳嘉偉也談到台積電法說會，認為即使公布亮眼財報及展望，也不代表股價一定上漲。他以先前法說會後的市場走勢為例，提醒投資人不要將利多消息直接視為進場訊號，尤其部分個股股價已經下跌，融資卻持續增加，後續仍須留意籌碼壓力。

至於操作策略，陳嘉偉維持看空立場，認為台股可能持續向5年線靠近，並主張透過放空因應後市；他強調，這波下跌恐怕還沒結束，投資人不宜因短暫反彈就認定行情已經止跌。

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