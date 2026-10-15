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台股高點該停利嗎？他買台積電、正二半年賺71萬 股票質押年息恐達80萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名PTT網友分享投資台積電及正二半年獲利約71萬元，因股票質押每年須負擔數十萬元利息，決定在高點附近分批停利，引發網友討論。圖／聯合報資料照片
一名PTT網友分享投資台積電及正二半年獲利約71萬元，因股票質押每年須負擔數十萬元利息，決定在高點附近分批停利，引發網友討論。圖／聯合報資料照片

台股高檔震盪，持有股票該繼續抱著，還是先獲利了結？一名網友近日在PTT股板分享，自己投資台積電（2330）及槓桿型ETF正二，持股半年累積獲利約71萬元、報酬率20%，近期選擇在高點附近分批賣出約五分之一至六分之一的部位。由於手中股票涉及質押，每年還得負擔數十萬元利息，讓他開始重新思考停利策略。

原PO表示，過去即使股價漲到高點，也習慣繼續持有，結果遇到回檔，先前累積的波段獲利往往跟著縮水。這次他決定改變做法，在認為行情處於高點時分批賣股，雖然自認無法準確預測高低點，但希望透過部分停利保留資金，降低市場突然反轉的風險。

除了股價波動，質押利息也是他考量的重點。原PO透露，舊質押合約全年利息約50萬元，新約若未調整額度，年息可能達80萬元。他表示，這波操作已準備足夠資金支付未來一年的質押利息，後續也考慮將部分正二部位轉換為台積電，作為重新申請質押的標的，但能否取得新貸款額度仍不確定。

對於何時重新進場，原PO計畫觀察月線、季線、半年線及年線，分批買回台積電或正二。他認為，既然持有質押部位，就必須替自己保留更多操作空間，即使未來股價繼續上漲、可能少賺一些，也希望避免過去獲利回吐的情況。

貼文引發網友兩派討論。支持停利的人認為「有賺有單，推」、「入袋為安 沒什麼不對的」、「有槓桿就跑吧，沒槓桿就隨意」；但也有人質疑「你怎麼知道高點多少」、「根本還沒到高點，賣太早了」，更有網友提醒「記得該買回就別猶豫」。對於背負質押利息的投資人來說，如何在保留上漲機會與降低槓桿風險之間取得平衡，也成為這場討論的焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

質押 停利 半年線 2330台積電

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