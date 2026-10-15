「川普會讓美股跌整年？」傳奇操盤手預告放空2027年 網不買單

華爾街傳奇避險基金經理人瓊斯（Paul Tudor Jones）看壞2027年美股行情，甚至表態明年打算「全年放空」，引發PTT股板熱議。瓊斯認為，AI企業上市潮、美國財政赤字及油價上漲風險，可能讓美股面臨艱困的一年。不過，網友對他的預測反應兩極，除了質疑為何不現在放空，也有人把川普政策與美股走勢拿出來討論。

根據原報導，瓊斯13日接受《CNBC》訪問時指出，2027年對股市將是「非常、非常具有挑戰性」的一年。他認為，過去企業庫藏股與併購活動減少市場股票供給，支撐美股多頭行情，但隨著AI企業上市及基礎建設融資需求增加，市場可能迎來更多股票供給。他也將當前情況與1999年網路泡沫破裂前夕相比，提醒投資人留意市場變化。

除了AI企業上市潮，瓊斯也擔憂美國財政赤字持續膨脹，認為政府可能要等到市場施壓才會採取行動。另一方面，他預期美國期中選舉後，油價可能每桶再上漲20至25美元，成為股市另一項逆風。面對多重風險，瓊斯直言目前市場「幾乎沒有便宜可撿」，並表示2027年打算全年放空。

消息傳到PTT後，不少網友先質疑放空時間點，留言「為啥不現在放空？還是覺得年底創新高？」、「要空為什麼不敢現在空」、「有單再說」、「天天喊空，總有一天會中」。也有人調侃他是「美國老蘇」，認為市場名人喊空未必代表行情就會反轉。

川普也成為討論焦點。有網友質疑「有川寶在，有可能讓你跌一整年嗎？」另有人認為「只要川普還在搞通膨，股市經濟怎麼可能好」，但也有網友反問「為何通膨就會經濟不好」，對通膨與股市的關係看法不同。還有人留言「年底創新高，明年第一季更高」、「好的，持續買進」；另一派則表示「跟上，大家一起空」、「空軍起飛」。瓊斯的看空宣言，也讓市場對川普政策、通膨與2027年美股行情的討論再度升溫。

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