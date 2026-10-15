台積電（2330）股價太貴該停扣？他猶豫想換股 內行揭定期定額關鍵

台積電股價持續受到投資人關注，不少小資族也開始猶豫是否該繼續進場。一名網友在Dcard股票板發文，表示自己長期定期定額買進台積電及元大台灣50（0050），但隨著台積電股價攀高，擔心買在高點，因此考慮更換投資標的。貼文曝光後引發熱議，不少網友認為，定期定額不應只看股價高低，更重要的是企業未來成長性。

原PO表示，目前固定投入0050與台積電，但看到台積電股價愈來愈高，不禁懷疑是否還適合繼續扣款，直言「台積電現在那麼貴還要繼續定期定額買嗎？」雖然有意將資金轉往其他標的，卻不知道該如何選擇，因此上網尋求建議。

不少網友認為，台積電過去也曾多次被認為股價過高，卻持續改寫新高，紛紛留言「以前台積電200塊的時候也有人跟妳一樣嫌貴」、「我1800買的時候也一堆人說貴」。還有人指出，若未來股價持續成長，現在看似昂貴的價格，回頭看可能反而便宜，但相關預期仍存在市場風險。

也有網友強調，定期定額的核心在於分批投入、降低擇時壓力，而非每次都買在低點。一名網友舉例，股價從1元持續上漲至100元，與從100元一路下跌至1元的股票相比，價格便宜不代表值得投資，直言「投資是看前景，不是看現在的價格」，提醒原PO應重新檢視企業成長性。

另一方面，部分網友建議，若無法承受個股波動，可以增加0050配置，或考慮其他ETF，留言「懶人就無腦0050」、「買不下去就轉0050、009816之類的啊」。也有人反問「妳判斷貴的理由是？」認為投資前應先釐清估值與風險。由於0050本身已持有相當比重的台積電，同時定期定額兩者也意味著提高單一個股曝險，如何兼顧成長與分散風險，成為討論焦點。

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