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馬斯克示警中國記憶體崛起！量產能力不容小覷 HBM仍有技術門檻

聯合新聞網／ 綜合報導
馬斯克認為中國記憶體製造技術正快速追趕，未來量產競爭值得關注，但HBM及先進3D堆疊仍有較高技術門檻。（美聯社）
馬斯克認為中國記憶體製造技術正快速追趕，未來量產競爭值得關注，但HBM及先進3D堆疊仍有較高技術門檻。（美聯社）

中國記憶體產業快速追趕，引發市場關注。特斯拉執行長馬斯克近日表示，中國一旦掌握製造技術，往往能迅速擴大量產規模，鋰電池與太陽能就是典型案例。他認為，記憶體（RAM）可能成為下一個面臨中國大規模量產競爭的產業，但高頻寬記憶體（HBM）及先進3D堆疊技術仍存在較高門檻，相關言論也引發PTT股板熱議。

馬斯克12日在社群平台X指出，記憶體約三年前仍屬低毛利的標準化商品，LPDDR5、LPDDR6採用共同規格，中國似乎正快速掌握相關技術。不過，新一代HBM架構、SRAM層，以及3D堆疊RAM的散熱問題，仍是較難突破的技術挑戰。

另一方面，中國記憶體廠長鑫存儲總裁曹堪宇10日宣布，公司在下一代4F2記憶體單元架構取得進展，計畫於2026年底前推出採用該架構的DDR5伺服器記憶體產品。相較傳統6F2架構，4F2設計理論上可在相同面積容納更多記憶體位元，有助降低單位成本，也讓市場關注中國廠商未來對全球記憶體產業的競爭影響。

消息傳到PTT後，不少網友反而期待中國擴大量產，藉此壓低記憶體價格，紛紛留言「中國加油，我要便宜的記憶體謝謝」、「記憶體跌一跌也好 電腦狗幹貴」、「真心希望中國量產，沒有中國那個價錢真的」，也有人直言「記憶體搞到天怒人怨 現在都希望對岸捲爆」，反映部分消費者對記憶體及3C產品價格上漲的不滿。

不過，也有網友對中國擴產能否帶動降價抱持疑慮，認為「人家也沒有要降價賣 早點睡吧老馬」、「能賣貴我為什麼要賣便宜 又沒什麼競爭者」。另有網友指出「DRAM都300多道製程的，光設備就被卡死了」，質疑中國記憶體廠短期內的技術突破能力；也有人提醒「三大廠擴廠計畫、進度查一下就有了」，認為不能只關注中國擴產，而忽略其他記憶體大廠的投資動向。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

門檻 記憶體 馬斯克 特斯拉

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