快訊

賴總統國慶演說後共軍動作頻頻 遼寧艦今起赴西太平洋訓練

兩款HomeView同價卻有差！外媒揭隱藏規格 選這款恐多花錢

人口探底／生也難、老也難！全台23鄉鎮 醫療、公托、長照「三缺」

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會盯上「疊券」！銀行槓桿新規年底上路 PTT吵翻：沒槓桿怎麼翻身

聯合新聞網／ 綜合報導
金管會關注高資產客戶透過債券質押借款、反覆加碼的「疊券」操作，銀行公會正研訂共同風控準則，引發PTT網友討論。記者曾原信／攝影
金管會關注高資產客戶透過債券質押借款、反覆加碼的「疊券」操作，銀行公會正研訂共同風控準則，引發PTT網友討論。記者曾原信／攝影

金管會近期關注高資產客戶透過「疊券」放大投資槓桿的風險，儘管目前掌握的僅有一、兩起個案，且尚未超出客戶風險承受度，仍決定提前建立管理規範。消息曝光後，也引發PTT股板討論，有網友認為政府管制過多，恐讓投資人更難透過槓桿累積財富，但也有人支持提前防範金融風險。

所謂「疊券」，就是投資人買進債券後，再將債券質押借款，利用借來的資金繼續買進債券，反覆操作以放大投資部位。金管會指出，目前主要問題並非個案已經失控，而是各銀行風險控管標準不一，若投資人在不同銀行操作，加上市場或利率反轉，可能使風險擴大。

金管會官員王允中表示，槓桿本身並非不能操作，關鍵在於是否超出客戶承受能力。金管會已請銀行公會研訂金融資產擔保授信強化措施，預計今年底前推動上路，至於是否統一槓桿倍數或借款成數，仍待後續確認。

消息傳到PTT後，原PO感嘆，近期從「四貸同堂」到疊券監理，金管會似乎越來越重視槓桿風險，雖然有助保障投資人與銀行，但也認為「沒有槓桿要翻身就更困難了」。部分網友對管制提出質疑，直言「不同銀行願意承擔風險不同為什麼要大家一樣標準」，也有人認為，投資人若想使用更高槓桿，仍有期貨等工具可以選擇。

不過，也有不少網友支持銀行加強風控，認為「銀行端不能疊合理 監管理論是要最嚴格沒錯」，另有人指出「風險控管的工作都是這樣，無事發生被罵管太多擾民，一旦出事就罵瀆職」。還有網友直言「自己輸不夠還要拖銀行下水，喊啥翻身困難」，認為投資人追求槓桿報酬的同時，也應正視可能帶給金融機構的風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00985A規模8天翻倍！狂增132億元衝上238億 18.3％配息率掀搶息潮

00985A配息2.15元除息倒數！18.3％年化配息率吸睛 提醒填息才是關鍵

0056、00878、00919免300萬就能月加薪1萬！專家曝「回本年限」：這1檔僅需7年

00406A、00985A規模狂增310億！8天成長揭曉 一檔增178億、一檔翻倍

相關新聞

金管會盯上「疊券」！銀行槓桿新規年底上路 PTT吵翻：沒槓桿怎麼翻身

金管會關注高資產客戶以「疊券」放大槓桿，將推金融資產擔保授信強化措施，預計今年底前推動上路；PTT對管制措施正反論戰。

重壓費半卻一路下跌！工程師崩潰求解 網揭關鍵：AI泡沫疑慮

美國費城半導體指數近期走勢震盪，讓不少重壓半導體相關標的的投資人感到不安。一名27歲外商工程師在PTT股板發文，表示自己重壓費半，眼看指數從6月高點回落，近期好不容易反彈卻再度下殺，讓他忍不住崩潰詢問「費半這幾天都在跌什麼？」引發網友熱烈討論。

統一營收亮眼！網酸「星巴克1營運方針」恐害顧客黏著度降低

統一集團旗下統一企業（1216）、統一超（2912）最新營收表現亮眼，雙雙寫下同期新高，其中統一企業第三季營收1870.75億元、統一超第三季營收951.75億元，均創單季歷史新高。不過，消息曝光後卻引發PTT股板熱議，不少網友將焦點放在近期星巴克去冰飲品補奶加價爭議，直呼「顧客抱怨營收還是噴噴噴」，也有人質疑營收成長能否反映在股價表現上。

高盛喊台股上看57500點⋯還有17%上漲空間！網反酸：你倒是買啊

台股近期高檔震盪，高盛證券最新報告卻大幅上調台股目標指數，從原先54000點提高至57500點，隱含約17%上漲空間，創內外資法人最高預測。不過，消息曝光後引發PTT股板熱議，不少網友質疑外資一邊賣超、一邊喊多，紛紛直呼「你倒是買啊」、「出貨文」，對法人喊盤態度抱持懷疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。