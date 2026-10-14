金管會盯上「疊券」！銀行槓桿新規年底上路 PTT吵翻：沒槓桿怎麼翻身

金管會近期關注高資產客戶透過「疊券」放大投資槓桿的風險，儘管目前掌握的僅有一、兩起個案，且尚未超出客戶風險承受度，仍決定提前建立管理規範。消息曝光後，也引發PTT股板討論，有網友認為政府管制過多，恐讓投資人更難透過槓桿累積財富，但也有人支持提前防範金融風險。

所謂「疊券」，就是投資人買進債券後，再將債券質押借款，利用借來的資金繼續買進債券，反覆操作以放大投資部位。金管會指出，目前主要問題並非個案已經失控，而是各銀行風險控管標準不一，若投資人在不同銀行操作，加上市場或利率反轉，可能使風險擴大。

金管會官員王允中表示，槓桿本身並非不能操作，關鍵在於是否超出客戶承受能力。金管會已請銀行公會研訂金融資產擔保授信強化措施，預計今年底前推動上路，至於是否統一槓桿倍數或借款成數，仍待後續確認。

消息傳到PTT後，原PO感嘆，近期從「四貸同堂」到疊券監理，金管會似乎越來越重視槓桿風險，雖然有助保障投資人與銀行，但也認為「沒有槓桿要翻身就更困難了」。部分網友對管制提出質疑，直言「不同銀行願意承擔風險不同為什麼要大家一樣標準」，也有人認為，投資人若想使用更高槓桿，仍有期貨等工具可以選擇。

不過，也有不少網友支持銀行加強風控，認為「銀行端不能疊合理 監管理論是要最嚴格沒錯」，另有人指出「風險控管的工作都是這樣，無事發生被罵管太多擾民，一旦出事就罵瀆職」。還有網友直言「自己輸不夠還要拖銀行下水，喊啥翻身困難」，認為投資人追求槓桿報酬的同時，也應正視可能帶給金融機構的風險。

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