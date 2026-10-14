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重壓費半卻一路下跌！工程師崩潰求解 網揭關鍵：AI泡沫疑慮

聯合新聞網／ 綜合報導
費城半導體指數震盪下跌，27歲外商工程師重壓後發文求解；網友認為AI泡沫疑慮、殖利率升高與漲多回調，均可能影響走勢。 中央通訊社
費城半導體指數震盪下跌，27歲外商工程師重壓後發文求解；網友認為AI泡沫疑慮、殖利率升高與漲多回調，均可能影響走勢。 中央通訊社

美國費城半導體指數近期走勢震盪，讓不少重壓半導體相關標的的投資人感到不安。一名27歲外商工程師PTT股板發文，表示自己重壓費半，眼看指數從6月高點回落，近期好不容易反彈卻再度下殺，讓他忍不住崩潰詢問「費半這幾天都在跌什麼？」引發網友熱烈討論。

原PO指出，自己在外商擔任軟體工程師，身邊接收到的產業消息幾乎都是正面訊號，各家公司訂單需求強勁，未聽聞明顯利空。然而，半導體股價卻持續走弱，與產業基本面似乎出現落差，讓重壓相關標的的他相當困惑，直呼「那費半是在跌什麼」、「很痛欸」。

貼文曝光後，不少網友認為，AI產業雖然需求強勁，但市場開始質疑龐大資本支出能否轉化為實際獲利，留言「AI目前回報的收入不夠」、「現在就是被質疑如此高的資本支出難以持續」。也有人指出，美債殖利率攀升、企業融資成本提高，可能壓縮科技股估值，加上記憶體價格與需求前景出現疑慮，進一步影響半導體類股表現。

另一派網友則認為，費半先前累積漲幅可觀，近期下跌只是正常修正，紛紛表示「漲多回調啦，本來就沒有天天漲的」、「獲利回吐而已」、「漲太高總是要回調一下嘛」。還有人提醒，股價通常提前反映市場預期，即使企業目前訂單滿載，也不代表未來獲利成長能持續超越投資人期待。

不過，也有網友將這波回檔視為進場機會，留言「跌下來讓大家買，真佛心」、「上車機會，逢低加碼」、「下來你不買，你要何時買」。另有人提醒，若持有SOXL等槓桿型ETF，短期波動風險將更加明顯。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

工程師 半導體 PTT

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