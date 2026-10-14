快訊

地球發高燒 賈新興：全球海溫連續4月創新高 今年極可能登歷史第2暖

新北捷運三鶯線電力異常 鶯歌站至鶯桃福德站改以公車接駁

教宗良十四世罹肺腺癌！手術切除右肺下葉 哥哥也罹癌治療中

聽新聞
0:00 / 0:00

統一營收亮眼！網酸「星巴克1營運方針」恐害顧客黏著度降低

聯合新聞網／ 綜合報導
統一企業、統一超第三季營收雙創歷史新高，PTT卻熱議星巴克去冰補奶加價恐影響消費黏著度，投資人也質疑營收成長未必帶動股價。統一超／提供
統一企業、統一超第三季營收雙創歷史新高，PTT卻熱議星巴克去冰補奶加價恐影響消費黏著度，投資人也質疑營收成長未必帶動股價。統一超／提供

統一集團旗下統一企業（1216）、統一超（2912）最新營收表現亮眼，雙雙寫下同期新高，其中統一企業第三季營收1870.75億元、統一超第三季營收951.75億元，均創單季歷史新高。不過，消息曝光後卻引發PTT股板熱議，不少網友將焦點放在近期星巴克去冰飲品補奶加價爭議，直呼「顧客抱怨營收還是噴噴噴」，也有人質疑營收成長能否反映在股價表現上。

統一企業9月合併營收618億元，年增5.8%，前三季累計營收5370.5億元，年增4.2%；統一超9月營收314.4億元，年增7.8%，前三季累計營收2758.7億元，年增5.7%。集團持續推動跨品牌、跨通路整合，並透過OPENPOINT會員生態圈強化消費黏著度，帶動整體營運成長。

一名網友在PTT股板轉貼消息，指出統一集團兩家公司營收表現亮眼，但對集團強調提升消費者黏著度的策略提出質疑，直言「星巴克去冰剩半杯還想拆插座，真的會有什麼黏著度嗎？」貼文曝光後，不少網友也將矛頭指向星巴克，留言「星巴克半杯，噴」、「去冰收費算利多」、「補滿加錢，平均客單價提高，噴」。

除了星巴克爭議，部分網友也關注統一集團的獲利策略，認為即使消費者抱怨，仍不影響營收成長，直言「就說統一根本沒在鳥各位」、「顧客抱怨營收還是噴噴噴」。不過，也有人替業者緩頰，指出飲品原本就有固定容量，補奶額外收費並非完全沒有道理。

另一方面，統一獅近期賽事表現也意外成為討論焦點，不少球迷留言「可是你喵沒進總冠軍賽」、「賺那麼多把那幾個打擊教練開掉」。另有投資人關注統一超股價表現，感嘆「統一超這幾年套住很多人」，認為營收創高不代表股價同步走強。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

營收 星巴克 統一 顧客 統一超 PTT 統一企業 統一集團

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股一度急殺900點！台積電2,500元警報響 台塑、金控股相對抗跌

台股人人都賺100%？股民懷疑人生 網友：剩你沒有0050了

五檔ETF成交爆天量！台股震盪 資金湧向高息收商品

高盛喊台股上看57500點⋯還有17%上漲空間！網反酸：你倒是買啊

相關新聞

重壓費半卻一路下跌！工程師崩潰求解 網揭關鍵：AI泡沫疑慮

美國費城半導體指數近期走勢震盪，讓不少重壓半導體相關標的的投資人感到不安。一名27歲外商工程師在PTT股板發文，表示自己重壓費半，眼看指數從6月高點回落，近期好不容易反彈卻再度下殺，讓他忍不住崩潰詢問「費半這幾天都在跌什麼？」引發網友熱烈討論。

統一營收亮眼！網酸「星巴克1營運方針」恐害顧客黏著度降低

統一集團旗下統一企業（1216）、統一超（2912）最新營收表現亮眼，雙雙寫下同期新高，其中統一企業第三季營收1870.75億元、統一超第三季營收951.75億元，均創單季歷史新高。不過，消息曝光後卻引發PTT股板熱議，不少網友將焦點放在近期星巴克去冰飲品補奶加價爭議，直呼「顧客抱怨營收還是噴噴噴」，也有人質疑營收成長能否反映在股價表現上。

高盛喊台股上看57500點⋯還有17%上漲空間！網反酸：你倒是買啊

台股近期高檔震盪，高盛證券最新報告卻大幅上調台股目標指數，從原先54000點提高至57500點，隱含約17%上漲空間，創內外資法人最高預測。不過，消息曝光後引發PTT股板熱議，不少網友質疑外資一邊賣超、一邊喊多，紛紛直呼「你倒是買啊」、「出貨文」，對法人喊盤態度抱持懷疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。