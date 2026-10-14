統一營收亮眼！網酸「星巴克1營運方針」恐害顧客黏著度降低

統一集團旗下統一企業（1216）、統一超（2912）最新營收表現亮眼，雙雙寫下同期新高，其中統一企業第三季營收1870.75億元、統一超第三季營收951.75億元，均創單季歷史新高。不過，消息曝光後卻引發PTT股板熱議，不少網友將焦點放在近期星巴克去冰飲品補奶加價爭議，直呼「顧客抱怨營收還是噴噴噴」，也有人質疑營收成長能否反映在股價表現上。

統一企業9月合併營收618億元，年增5.8%，前三季累計營收5370.5億元，年增4.2%；統一超9月營收314.4億元，年增7.8%，前三季累計營收2758.7億元，年增5.7%。集團持續推動跨品牌、跨通路整合，並透過OPENPOINT會員生態圈強化消費黏著度，帶動整體營運成長。

一名網友在PTT股板轉貼消息，指出統一集團兩家公司營收表現亮眼，但對集團強調提升消費者黏著度的策略提出質疑，直言「星巴克去冰剩半杯還想拆插座，真的會有什麼黏著度嗎？」貼文曝光後，不少網友也將矛頭指向星巴克，留言「星巴克半杯，噴」、「去冰收費算利多」、「補滿加錢，平均客單價提高，噴」。

除了星巴克爭議，部分網友也關注統一集團的獲利策略，認為即使消費者抱怨，仍不影響營收成長，直言「就說統一根本沒在鳥各位」、「顧客抱怨營收還是噴噴噴」。不過，也有人替業者緩頰，指出飲品原本就有固定容量，補奶額外收費並非完全沒有道理。

另一方面，統一獅近期賽事表現也意外成為討論焦點，不少球迷留言「可是你喵沒進總冠軍賽」、「賺那麼多把那幾個打擊教練開掉」。另有投資人關注統一超股價表現，感嘆「統一超這幾年套住很多人」，認為營收創高不代表股價同步走強。

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