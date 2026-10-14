高盛喊台股上看57500點⋯還有17%上漲空間！網反酸：你倒是買啊

台股近期高檔震盪，高盛證券最新報告卻大幅上調台股目標指數，從原先54000點提高至57500點，隱含約17%上漲空間，創內外資法人最高預測。不過，消息曝光後引發PTT股板熱議，不少網友質疑外資一邊賣超、一邊喊多，紛紛直呼「你倒是買啊」、「出貨文」，對法人喊盤態度抱持懷疑。

高盛指出，儘管外資10月以來累計賣超台股逾500億元，內資也賣超超過250億元，但ETF仍持續吸引資金流入，加上低檔買盤支撐，台股維持高檔震盪格局。展望後市，受惠AI加速器、網路設備及伺服器CPU需求擴散，企業獲利動能有望延續至2027年，因此維持台股加碼評等。

一名網友在PTT股板轉貼報導，指出高盛最新目標價已成為法人圈最高預測，隨即引發大量討論。不少網友對外資喊多卻持續賣超感到不滿，留言「只會喊又不買」、「高盛你買多少？」、「左手按讚，右手出貨」、「熟悉的出貨報告最對味」，甚至有人認為應該反向操作，直言「高盛反著做，別墅靠大海」。

此外，也有網友認為57500點目標過於樂觀，紛紛調侃「先打8折才是真實價格」、「打8折大概四萬六」、「反著看，還可以跌到46000」，甚至有人喊出「好，先崩個5700」。不過，另一派網友卻認為高盛預測太過保守，笑稱「才17%」、「這邊都喊6萬的」、「6萬以下的台股是天上掉下來的禮物」。

面對法人看多與市場質疑，也有網友持不同看法，認為台股長線仍受惠AI產業成長，未來走勢仍須觀察美股表現，直言「它預期的本來就很有機會達到」。另有人提醒，研究報告與實際交易可能由不同部門負責，不能直接畫上等號。隨著高盛喊出57500點新高目標，外資後續買賣動向與台股能否延續多頭行情，也成為投資人關注焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。