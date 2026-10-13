AI行情開始退燒？韓股跌3.6%、費半創3周新低…阮慕驊分析台股

韓股重挫、費城半導體指數同步走弱，AI行情是否開始降溫？理財達人阮慕驊在臉書指出，韓國股市長假後恢復交易，韓國綜合股價指數（KOSPI）重挫3.6%，收在6384點。韓股上半年曾領漲全球，下半年卻已下跌22%，從AI投資熱點淪為表現最差的主要股市。

阮慕驊表示，外資撤離是韓股面臨的主要壓力。根據彭博統計，今年外資撤出韓股的資金居亞洲主要市場之冠，部分外資法人認為，記憶體題材容易賺的錢已經賺完，因此選擇獲利了結，並對SK海力士與三星電子轉為低配。

韓股另一項隱憂是企業回購即將結束。阮慕驊引述摩根大通資料指出，三星與SK海力士合計約410億美元的股票回購計畫即將完成，上個月韓股約230億美元的買單中，兩家公司回購占了大部分，後續恐出現買盤缺口。此外，ASML宣布明年1月起對韓國客戶的零件價格調漲10%，也讓成本壓力增加。

美股方面，費城半導體指數周一下跌2.7%，創三週新低，記憶體股成為主要拖累。中國長鑫存儲宣布新一代4F²架構取得關鍵進展，計畫今年底前推出伺服器記憶體產品，引發市場對DRAM競爭的關注。美光收跌約4%、閃迪跌近6%，SK海力士ADR跌逾4%，希捷也跌逾3%。

阮慕驊認為，韓股與費半接連走弱，反映AI行情的市場心態正在轉變，投資人從過去追逐成長，開始擔心產業景氣是否已接近高峰。尤其記憶體族群同時面臨外資獲利了結、回購買盤退場及新競爭者加入等壓力。

不過，台股與韓股仍有不同。阮慕驊分析，韓股下跌與資金過度集中少數個股有關，台灣AI供應鏈則更廣泛，台積電主攻邏輯晶片與先進封裝，需求與記憶體不同，加上企業回購退場是韓股特有的結構問題，因此不能直接將韓股跌勢套用在台股。

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