美國期中選舉倒數！川普輸贏都恐掀市場震盪 網點名「這些資產」會漲

美國期中選舉即將登場，選舉結果是否牽動美股走勢，成為投資人關注焦點。一名網友在PTT股板發文，認為無論共和黨選舉結果如何，美國總統川普都可能採取更激進的政策，進而影響金融市場，好奇詢問「有什麼是川普瘋起來後會漲的？」引發網友熱烈討論。

原PO指出，期中選舉可能出現兩種情況，若川普陣營失利，恐因不滿結果而採取激烈行動；若共和黨勝選，則可能更加肆無忌憚。他認為，目前反而是川普相對正常、較能體會民間疾苦的時期，因此想提前布局可能受惠的資產，並點名黃金、石油等商品，詢問其他投資人的看法。

貼文曝光後，不少網友將焦點放在通膨及金融市場變化，紛紛留言「通膨」、「美債殖利率」、「美金」、「比特幣」，也有人認為油價、運價可能受到政策及地緣政治影響，直言「通膨、美債殖利率、油價，噴噴噴」。另有網友看好科技股，認為美國大型科技企業及AI產業仍可能是資金關注焦點。

對於選舉結果，網友看法則相當分歧。部分人認為共和黨若失去國會控制權，川普施政將受到制衡，反而有利市場穩定，表示「選完不確定減少，股市通常會走高」，甚至認為「輸會漲」。不過，也有人擔心川普若選舉失利，可能採取更激進的外交或經濟政策，增加市場波動風險。

另一方面，也有網友指出，期中選舉並非只有全面勝選或失利兩種結果，參眾兩院可能由不同政黨掌控，對後續政策推動產生不同影響。還有人直言「有差嗎？反正都是漲」、「都是發瘋，沒有不確定性，漲」，但也有網友質疑政治討論與投資判斷的關聯。隨著選舉逼近，美股、美元、美債及原物料後續走勢，仍將受到政策方向與市場預期牽動。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。