拿父2百萬投資慘賠⋯南韓女不滿遭責罵弒父！網看傻：現實比動畫離譜

南韓近日發生一起因投資虧損引發的人倫悲劇，一名40多歲女子多年前拿父親提供的數億韓元投入股市及其他投資，卻因操作失利損失慘重，長期遭父親責罵，竟在今年9月持鈍器殺害父親。事件曝光後引發PTT股板熱議，不少網友聯想到日本動漫《FX戰士久留美》，直呼「現實比動畫離譜」，也讓親友間的金錢往來與投資風險再度成為討論焦點。

根據韓媒報導，這名女子數年前開始從父親手中取得數億韓元資金，約每1億韓元折合新台幣234萬元，原本希望透過股票及其他投資獲利，最終卻以虧損收場。女子供稱，由於父親每次見面都會責怪她投資失敗，讓她承受極大壓力，最終於9月13日中午，在忠清南道天安市一處公寓內，趁60多歲父親熟睡時持鈍器將其殺害，隨後離開現場並失去聯繫。警方直到10月8日才發現遺體，並於11日宣布依涉嫌殺害直系尊親屬逮捕女子。

消息傳到台灣後，一名PTT網友在股板轉貼新聞，感嘆「拿爸爸的錢理財失敗，韓版韭留美是妳？」並認為即使是親人，也不應輕易將大筆資金交由對方投資，若真的願意提供資金，最好先做好可能全部損失的心理準備。原PO也直言，投資失利應自行承擔後果，而非將責任轉嫁給家人。

貼文曝光後，不少網友將案件與《FX戰士久留美》相提並論，紛紛留言「韓國韭留美」、「現實總是比小說更荒誕」、「現實比動畫離譜」，也有人指出「久留美是想自殺，這個是殺爸爸更瘋」、「拿別人錢輸了還殺人，輸不起就別玩」。另有網友感嘆「很少人能賺一千萬，但每個人都能輕易賠掉一千萬」，認為投資市場雖有獲利機會，卻也可能在短時間內造成重大損失。

此外，部分網友將討論延伸至家庭理財與資產分配，直言「所以說不要幫長輩投資」、「不怕二代玩物喪志，只怕二代雄心壯志」，認為家人之間涉及大額資金時，更應謹慎評估風險。不過，也有網友質疑女子的犯案動機及事件細節。根據警方說法，女子供稱當天才臨時起意犯案，目前尚無證據顯示預謀犯罪，後續仍將持續調查釐清案情。

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