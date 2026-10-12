電子股跌、融資卻創高！陳嘉偉看空台股：AI泡沫破裂恐殺到5年線

台股近期震盪加劇，儘管傳產、航運及金融股撐盤，電子股卻持續走弱。分析師陳嘉偉指出，隨著9月營收陸續公布，部分高價電子股接連跌停，顯示市場開始出現警訊。他更直言，一旦AI泡沫破裂，台股恐怕不只是跌破年線，而是可能一路回測5年線。

陳嘉偉表示，市場不斷有人喊出台股5萬點，但加權指數上漲，不代表投資人真的有賺錢。近期即使指數跌幅不大，許多電子股仍明顯下跌，反而是航運、金融及傳產股撐住盤面，讓指數與多數投資人的持股表現出現落差。

他觀察到，長榮、陽明及部分金融股上漲時，融資反而持續減少；相較之下，不少電子股股價下跌，融資卻不斷增加。這代表許多投資人仍執著於AI及電子股，認為股價拉回就是買點，卻忽略了背後的風險。

陳嘉偉強調，AI技術持續進步，不代表相關股票就會一直漲。 股價反映的是未來成長，一旦企業營收增速放緩，即使還沒有真正衰退，也可能引發大幅修正。他指出，近期部分高價股即使公布營收成長或創新高，股價仍出現跌停，正是值得留意的現象。

他也提醒，部分AI相關個股已從高點下跌三、四成，甚至出現腰斬，但融資仍持續增加，顯示市場還有不少資金選擇逢低承接。對於接下來的台積電法說會，他認為投資人不宜過度押注，因為即使公司基本面受到看好，也不代表股價一定會上漲。

至於台股後市，陳嘉偉認為，單看加權指數容易失真，費城半導體指數反而更能反映部分電子股的實際走勢。他指出，AI題材從2023年延燒至今，市場對未來成長仍抱持高度期待，但美國AI企業的營收及債務問題，也可能成為後續風險。

陳嘉偉最後以過去網路泡沫為例，認為市場往往等到股價大跌後，才開始追究泡沫破裂的原因。他警告，如果AI產業的成長預期出現反轉，電子股恐面臨更大修正，台股一旦失去支撐，年線可能守不住，甚至回測5年線。

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