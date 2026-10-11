未來四合一的公股投信 發展公建REITs …新亮點

在近年民營金控透過併購擴大版圖的競爭壓力下，公股金控也邁出第一步，公股圈指出，未來四合一的公股投信可以發揮政策亮點，例如發展國家公共建設REITs（不動產投資信託），透過公股發行，讓全民參與公共建設與產業。

立法院財委會新會期開議，金管會唯一優先法案為REITs修法，力拚今年過關。公股圈指出，第一金投信董事長兼投信投顧公會理事長尤昭文認為，相較於被動式ETF發行檔數過多、同質性高、各大投信削價與行銷競爭早已淪為紅海市場，他認為從公股的角度出發可以發展政策亮點，其中發行國家公共建設相關REITs，包括長照園區、社會住宅或交通等基礎建設等，以REITs籌集資金可鼓勵全民參與公共建設與產業。

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