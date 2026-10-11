台股連假後恐補跌？費半重挫3.39%、台積電ADR跌3% 網兩派吵翻

美股科技股走弱，台股國慶連假後是否面臨補跌壓力，引發投資人關注。根據10月9日新聞報導，美股8日主要指數多數收黑，費城半導體指數重挫3.39%，那斯達克指數下跌1.25%，台積電ADR也下跌3.01%，加上台指期夜盤失守4萬9千點，讓不少台股投資人擔心連假結束後的行情。

報導指出，中東緊張局勢及原油供應疑慮推升油價，市場擔心通膨壓力升溫，加上AI與半導體類股走弱，拖累美股表現。其中輝達下跌2.94%、美光下跌4.79%，台積電ADR收在457.99美元，下跌3.01%；台指期夜盤則收在48,705點，下跌652點、跌幅1.32%。

一名網友在PTT股票板轉貼新聞，直言美股電子股全面走弱，台股雖然因連假休市暫時避開跌勢，但投資人難免緊張。他認為，如果後續美股能夠反彈，且週末沒有新的利空消息，台股仍有機會穩住，並詢問網友是否還沒到最恐慌的時候。

貼文曝光後，部分網友認為台股連假後可能面臨修正，留言「黑天鵝來臨」、「大的要來囉」、「國慶躲崩」。也有人表示，市場震盪反而是重新進場的機會，直言「總算有機會補貨了」、「第四季上車機會」，甚至期待股價回檔後能以更低價格買進。

不過，另一派網友認為不必過度恐慌，指出美股仍有反彈機會，台股未必會一路下跌，有人預測「肯定開低走高收最高」、「星期一開紅給你看」。也有網友提醒，連假期間美股仍會交易，台股開盤表現不能只看單日跌幅。對於後續行情，PTT多空意見分歧，有人準備逢低布局，也有人選擇持有現金等待市場方向明朗。

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