貸款1000萬買股票！他一年獲利2000萬、資產衝3370萬 網驚呼

借錢投資股票真的能翻身？一名網友在PTT股票板分享，自己透過房屋增貸及信用貸款，借入約1000萬元投入股市，至今滿一年，累計投資獲利約2000萬元，其中已實現獲利約1600萬元、未實現獲利約400萬元。從附上的資產紀錄來看，2025年10月約1258萬元，2026年5月增至2979萬元，今年10月更達3370萬元，引發網友熱議。

原PO表示，目前持股涵蓋記憶體、ASIC及ETF，期間雖然經歷不少股價震盪，但大約每一至兩個月就會調節部分獲利。他認為，相較於期貨槓桿操作，自己更適合借貸買進現股，至少不會因期貨保證金不足而遭到強制平倉。不過，他也坦言，這次績效確實有運氣成分，甚至帶有一些賭的性質。

對於借貸投資的風險，原PO強調，進場前已經評估最差情況，即使投資方向看錯、股票套牢，仍有工作收入可以負擔貸款還款壓力。他也不打算因為投資獲利就辭職，認為工作不僅提供穩定薪資，也有助於了解產業資訊，直言「工作是最穩定的投資」。

貼文曝光後，不少網友驚呼「爆賺」、「能貸1000萬就PR99了吧」，也有人認為，光是能取得千萬元貸款額度，就代表原PO具備一定財務條件。不過，也有網友提醒，原PO的貸款包含房屋增貸與信用貸款，不能直接將千萬元借款全部視為個人信用貸款。

另有網友分享，自己同樣透過房屋增貸或信貸投入0050、00662及正二等標的，獲得可觀報酬；但也有人提醒，借錢投資會放大獲利，同樣也會放大虧損，不能只看成功案例。對於原PO選擇繼續上班的決定，有網友直言「可以靠工作還千萬債，這本身就是人上人了」，認為穩定收入與承擔風險的能力，才是這次操作的重要條件。

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