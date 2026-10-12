股票交割戶閒錢放哪？8％高利活存超吸睛 網算完：其實只有2.75％

股票交割戶裡的閒錢該怎麼運用？一名網友在Dcard理財板發文表示，自己平時習慣在證券交割戶保留一筆資金，方便看到想買的股票時隨時下單，但沒買股票的期間，資金只能領取少量活存利息，有時甚至閒置好一陣子。最近聽朋友提到，台北富邦銀行數位帳戶符合條件最高可享8%活存利率，讓他心動想更換交割戶，好奇其他投資人都如何安排閒置資金。

貼文曝光後，有網友指出，銀行主打的8%高利活存並非全部存款都適用。依留言提供的優惠級距，0至15萬元利率為1%，15萬至20萬元才有8%，若存滿20萬元，加權平均年利率約2.75%，而且還限定新戶資格。對此，其他網友直言「文案很會寫，實質2.75%」，也有人認為，為了每個月多賺幾十元利息，花大量時間研究各家銀行優惠未必划算。

至於交割戶閒錢的安排方式，有網友選擇先放在高利活存帳戶，等股票成交後再轉入交割戶，「平常交割帳戶不放錢」，但也提醒大筆交易須留意轉帳額度。另有人分享，自己將資金拆成多筆定存，每筆約30萬至80萬元，設定到期續存，需要交割款時再視情況解約，避免資金長時間閒置。

另一派投資人則選擇將資金投入ETF或短天期美債。有網友表示，約8成資金投入股市、1.5成配置美國短債台灣ETF，剩餘0.5成放在活存帳戶；也有人提到元大美債1-3（00719B）及美股SGOV等選擇。不過，相關投資仍有價格與匯率波動風險，並非與銀行活存相同的保本工具。

也有不少網友根本沒有交割戶閒錢，「沒有閒錢，全部都買了」、「閒錢全部投入，就算目前沒有買點也會先買ETF」。但有人認為，不必過度追逐短期高利優惠，「除非閒錢放超過半年再考慮，要不然一次股票漲跌就超過半年的利息了」，顯示投資人對資金流動性、利息收入與投入市場的時機各有不同考量。

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