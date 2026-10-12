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台股大多頭卻套牢2年！他抱47張華航慘賠11萬 網傻眼：正2、反1都買

聯合新聞網／ 綜合報導
台股6日開紅盤挑戰5萬點大關，加權指數一度上漲達49968.92點，隨後漲幅收斂走跌，欠缺動能一舉站上5萬點。中央社記者王騰毅攝 115年10月6日 中央通訊社
台股6日開紅盤挑戰5萬點大關，加權指數一度上漲達49968.92點，隨後漲幅收斂走跌，欠缺動能一舉站上5萬點。中央社記者王騰毅攝 115年10月6日 中央通訊社

台股多頭行情讓不少投資人獲利，但有人卻完全無感。一名網友在Dcard股票板發文表示，自己已經套牢超過2年，這波行情完全沒有賺到錢，尤其因為捨不得賣掉華航停損，導致資金長期卡住，忍不住崩潰詢問「請問我還有救嗎」，並貼出持股截圖，引發網友熱烈討論。

從截圖來看，原PO持有華航（2610）47張，平均成本22.55元，現價20.20元，帳面虧損約11.48萬元，報酬率為負10.83%，也是所有持股中虧損金額最大的一檔。此外，中興電虧損約4,969元、國巨虧損約3,818元，環球晶也處於虧損狀態，整體持股幾乎一片綠。

不過，讓網友最不解的並非華航套牢，而是原PO同時持有元大台灣50正2、元大台灣50反1，以及期元大S&P原油反1、群益臺灣加權正2等槓桿與反向ETF。即使同時布局多空方向，截圖中這些ETF仍全數呈現帳面虧損，也讓不少人質疑原PO究竟採取什麼投資策略。

留言區不少網友直接點出問題，「買正2又買反1，你是在玩對沖嗎兄弟」、「到底怎麼做到同時買正二和反一然後兩個都賠錢呢」、「你該問自己為何買華航，買正二又買反一又是為何？」也有人認為，原PO持股過於分散，缺乏明確方向，與其頻繁追逐個股，不如重新檢視自己的投資方式。

至於如何處理套牢部位，網友意見也出現分歧。有人建議「你還是投大盤吧，個股不適合你」、「沒能力看盤建議ETF買一買就好」，也有人認為華航可以繼續等待，不必急著認賠。一名網友則提醒，「機會一直都在，倒不用為了這些就內耗自己」，建議先冷靜思考能承受的波動程度，再選擇適合自己的投資標的。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

華航 套牢 台股 報酬率 國巨 元大

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