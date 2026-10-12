iPhone 18買氣不如預期！大立光曝訂單下修 PTT：幫友達開法會

蘋果新機銷售傳出警訊！光學鏡頭大廠大立光（3008）8日召開法說會，透露客戶自9月起下修出貨需求，10月拉貨動能與9月相當，11月預計進一步下滑，即使2027年初還有新機推出，相關訂單也無法完全彌補原先下修的數量。另一方面，大立光也談及CPO布局，明確表態不看好MicroLED搭配多模光纖的發展方向，引發PTT股民熱議。

大立光指出，目前尚看不到2027年的訂單能見度，客戶拉貨高峰已過。至於CPO業務，公司正投入光纖陣列（FA）及光纖陣列單元（FAU）組裝，對位設備均由內部自行研發，並以精度、自動化效率作為競爭優勢。公司預估，2027年將有一家客戶的FA產品量產，FAU則預計2027年中後進入交貨期。

針對MicroLED技術，大立光認為，多模光纖雖然較粗、組裝相對容易，但耗電量與體積較大，效率表現也不理想，目前尚未接觸到客戶計畫採用。相較之下，單模光纖技術難度較高，更能凸顯公司的製造優勢。由於友達（2409）也積極布局MicroLED相關應用，這番說法讓股民將討論焦點轉向友達及其他CPO供應鏈業者。

消息曝光後，PTT網友紛紛調侃大立光說話太直接，「太誠實」、「鬼故事連發」、「老實幫別人開法會，太狠了」、「幫自己開法會順便幫友達也開」。也有人擔心相關技術路線的競爭影響，留言「他這樣講，會不會砸了友達的股價」、「目前沒客戶採用，友達呵呵」，不過這些都屬網友評論，並非公司對友達營運的直接預測。

至於iPhone 18買氣，網友則有不同解讀，有人認為「沒啥重大新功能還愈賣愈貴」、「手機越來越耐用，沒有每年換的必要性」，也有人表示「還真的跑去買17，沒買18」。另有網友認為消費者可能等待其他機型，「要嘛直上Duo，不然買17就好，很正常」，讓蘋果新機需求與CPO技術布局成為兩大討論焦點。

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