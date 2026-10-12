AI資料中心比核電廠還惹人嫌！美國71%民眾反對興建 網揭水電成本才是關鍵

AI熱潮帶動美國科技巨頭加速興建資料中心，卻遭遇地方居民反彈。根據Gallup調查，71%的美國人反對在所在地興建AI資料中心，高於反對核電廠的53%。另一項Pew Research Center調查也顯示，60%的受訪者對住家附近新建資料中心感到不舒服，反映AI基礎建設擴張正面臨民意阻力。

民眾反對的原因，不只是對AI技術抱持疑慮，更擔心水電消耗、能源成本及生活品質。報導指出，認為資料中心對環境主要帶來負面影響的比例，從今年1月的39%升至8月的54%；擔心家庭能源成本受到不利影響的比例，也由38%增加至50%。至於認為會傷害附近居民生活品質者，則從30%攀升至49%。

電力需求尤其受到關注。美國能源部資料顯示，資料中心2023年用電量約占全美4.4%，2028年可能升至6.7%至12%。除了大量用電，伺服器冷卻所需水資源、設備噪音，以及新增電網設施的成本分攤，也讓地方居民擔憂。報導提及，紐約州與賓州已針對大型資料中心開發提出限制或審查要求。

消息傳到PTT後，有網友認為，居民真正擔心的是生活成本，「核電廠是發電，資料中心是吃電的」、「水電漲價反應很直接」，也有人直言「離不開AI，但電價漲2倍，很多人也無法接受好嗎」。另有網友認為，資料中心若影響民生電價，反對聲浪自然會增加。

不過，也有網友從AI產業競爭角度提出不同看法，「大不了輸給中國而已」、「所以不蓋了嗎？」、「笑死，各位想用AI，已經離不開AI了，現在又要放棄基建跟算力」。還有人開玩笑說「可以來台灣蓋啊，台灣股民超樂意的」，讓AI發展與居民生活成本之間的矛盾成為討論焦點。

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