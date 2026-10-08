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川湖連吞3根跌停！陳嘉偉揭M頭「一千零一招」：台股恐從大多頭跌成大空頭

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳嘉偉指出，川湖連吞3根跌停，示警台股恐重演「一千零一招」M頭走勢，大多頭面臨轉為大空頭的風險。中央社
分析師陳嘉偉指出，川湖連吞3根跌停，示警台股恐重演「一千零一招」M頭走勢，大多頭面臨轉為大空頭的風險。中央社

雙十連假前台股挑戰兩萬點失利，分析師陳嘉偉在影音節目中直言，市場還在眼巴巴等著台積電帶頭衝關，現實卻是利多不漲、高檔爆量翻黑。

許多投資人嘴上說做名門正派AI股才體面，結果電子權值股與高價股接連重摔，盤面反而複製歷史「一千零一招」的M頭型態，將把大多頭硬生生跌成大空頭。

陳嘉偉點出，近期盤面慘況連連，股王信驊重挫、川湖吞下第三根跌停板。

更諷刺的是，不少個股明明營收亮眼甚至創歷史新高，股價卻照樣殺到跌停，散戶融資一路越套越攤平；反觀全場只有防疫概念股逆勢亮燈，這正是過往市場要崩盤時的典型徵兆。

針對基本面，陳嘉偉強調，7月的大跌早就預告了業績即將衰退，9月營收只是裂痕剛開始，到了10月營收公布時，恐怕會看到一整缸電子股集體月衰退。

同時他更示警「金融股是最後一棒」，美債殖利率狂飆導致債券價格崩跌，各大金控旗下壽險部位持有龐大美債，後續勢必得提列巨額跌價損失，四年前增資補錢的超級大利空恐將重演。

陳嘉偉總結，台股每次崩盤劇本都如出一轍，都是從均線多頭排列、散戶毫無戒心時快速殺出M頭。這波走勢一旦跌到年線弱勢反彈，隨後再破年線下彎，連年線都擋不住。

他提醒投資人切莫再盲目融資攤平，趁著反彈做好避險與調節，提防空頭大屠殺才剛揭開序幕。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

川湖 跌停 營收 台積電

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