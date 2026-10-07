國巨湧入「一整個三重人口」！暴增近40萬散戶 股東數竟超車中信金

股民買進國巨套牢之後，把短線操作變成長期投資？國巨股價大起大落，散戶卻愈跌愈買，大半年增加近40萬人，相當於新北三重的人口，總股東數更超過中信金。理財達人「股添樂 股市新觀點」今（7）日在臉書發文，幽默地說國巨有望成為「新一代台股熱門定存股」，並點出兩群散戶的心情，高檔買進的等解套，低檔進場的則想「先賣一趟」。

回頭看這趟行情，散戶上車的時間格外耐人尋味。國巨從4月約250元漲到5月底800元，股添樂形容，「這段最肥美的行情，散戶沒人上車」；等到800元再漲向6月底1200元，散戶才開始激增，這段期間增加12萬人。貼文附圖更標出1220元高點，隨後急轉直下，走勢宛如一座陡峭山峰，股東人數畫面也搭配了三重的人潮。

股添樂表示，7月單月崩跌約60%，股價從1200元退回400元，大家都知道「逢低買進」，散戶再多14萬人。8、9月股價盤整，投資人看準即將黃金交叉往上，又增加13萬人。股價退下山，股東人數卻一路往上堆。

不過，人潮湧入，持股心情卻很兩極。股添樂觀察推論，一批成本集中在1080元附近，每天緊盯被動元件利多，屬於「不得已，但姑且長期投資」的類型；另一批成本集中在560元附近，也關心最新市況，卻在每個開盤日中午，看著盤面上沖下洗，總會萌生「先賣一趟」的念頭。

有一名散戶分享國巨來回操作的經歷，他170元進場、300多元出清，後來追回又獲利離場，最後買在800元卻被套了，也有人說作者的模擬圖情境逼真「完全體現股價在山頂洗碗及有一整個三重區的人在洗的事實」，其他人也直言「散戶帶著抄底的心態買」、「人多的地方不要去」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。