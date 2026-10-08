台股逼近5萬點！他翻出2.7萬點「等崩盤」舊留言嘆：回檔後還更貴

台股持續改寫高點，盤中一度來到49968點，距離5萬點大關僅差32點，也讓「現在究竟該進場，還是等待崩盤」再次成為投資人討論焦點。一名網友在Dcard翻出2025年台股約2萬7千點時的舊留言，當時有人認為市場位處高檔，不應借錢或開槓桿加碼，反而該握有現金等待修正；如今指數已逼近5萬點，原PO感嘆，即使市場終究會回檔，長期空手等待也未必能買到更低價格。文章引起熱議，多數網友認同「預測崩盤」相當困難，但也有人提醒，指數逼近5萬點後仍可能面臨較大修正，能否承受回檔、留在市場才是關鍵。

原PO表示，自己去年10月曾分享投資紀錄，當時台股約在2萬7千點附近，其中一則留言讓他印象深刻。該名網友當時質疑，台股已來到2萬7千點，許多人竟還打算借錢、房貸轉貸甚至開槓桿加碼，認為與其追高，不如握有現金，等待市場下修後以便宜價格買進，並稱歷史經驗顯示市場泡沫終究會破裂，「而且越晚破越慘烈」，屆時高槓桿投資人恐面臨連鎖反應。

事隔近一年，原PO重新翻出這則留言，發現台股已從當時約2萬7千點一路漲至逼近5萬點。他強調，自己並不是認為市場永遠不會跌，也不是主張開槓桿一定正確，而是發現投資最有趣之處就在於，當下看起來「已經漲很多」的價格，幾年後回頭看可能完全不同。他回顧，台股1萬8千點時有人認為已創歷史新高，2萬點有人嫌貴，3萬點有人選擇持有現金等下跌，4萬點又出現AI泡沫疑慮，但指數如今仍一路走到接近5萬點。

原PO認為，市場未來當然可能出現30%、40%甚至更大幅度的修正，但問題在於沒有人能精準知道回檔何時發生。假設從2萬7千點開始等待，3萬點覺得更貴、3萬5千點認為快崩盤，到了4萬點又更不敢買，最終即使真的從更高位置回檔20%，指數仍可能高於最初選擇空手的位置。因此他目前仍傾向定期定額、長期持有，而非預測高低點，並總結「市場一定會回檔」，但一直空手等待回檔，不代表最後真的能買得比較便宜。

不少網友相當認同原PO的想法，有人直言「悲觀的人永遠正確，樂觀的人永遠前行」，也有人認為與其每天猜測崩盤時間，不如持續投入市場。另有投資人分享，自己在過去市場高檔時申辦信貸，同樣曾被提醒不要使用槓桿，但最終仍選擇長期持有；也有人從6位數資產一路累積至接近8位數，感嘆真正困難的反而是長時間參與市場、不因短期消息頻繁進出。

不過，留言也並非一面倒看多。有投資逾18年的網友表示，逼近5萬點後市場勢必存在壓力，過去套牢的投資人可能趁機解套，短線出現回檔並不意外，只是自己會選擇在修正時適度加碼；另有人目前已經完全空手，坦言仍在等待回檔，只是暫時看不到所謂「崩盤」。也有網友提醒，市場一定會有修正，真正考驗的是投資人在下跌途中能否承受波動、不被洗出場，而不是單純判斷「會不會跌」。

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