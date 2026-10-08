33歲護理師股票資產破千萬！她想離職休息 網勸：投資有效就不用改變

台股近年走強，不少長期投資人的資產跟著攀升。一名33歲病房護理師在Dcard分享，股票資產近日突破1000萬元，比原先規劃提早好幾年達標，讓她感受到「錢滾錢」的力量。不過，原本就打算明年領完年終離職休息的她，也開始思考是否該增加債券與現金配置，從追求資產成長轉向守住成果，引發網友討論。

原PO表示，自己目前33歲，剛入行時白班月薪僅3萬多元，如今增加至4萬多元，輪值夜班還能領取額外加給。雖然收入逐漸提高，但她坦言，資產提前突破千萬元，主要還是受惠於近年台股上漲。原本就相信長期投資終有一天能達標，沒想到今年就提前實現，讓她直呼「這個幸福來得太突然」。

隨著資產增加，原PO的心態也開始轉變。她發現，1000萬元只要上漲10%，就相當於賺進100萬元，甚至超過一整年的工作收入，反觀每月定期定額投入的薪水，對總資產的影響愈來愈小。因此，她開始考慮股債配置，也希望在明年離職前增加現金部位，讓自己能安心休息一段時間。

不少網友認為，既然還沒打算正式退休，就不必因為資產突破千萬元而急著改變策略，有人直言「東西沒壞就別亂動它」。也有人提醒，1000萬元雖是不小的里程碑，但距離完全靠投資退休仍有差距，建議先預留離職期間的生活費與緊急預備金，避免需要用錢時被迫賣股。

另一派則提醒，1000萬元上漲10%能賺100萬元，下跌10%同樣會少100萬元，不能只看近期多頭行情。至於是否配置債券，網友看法不一，有人建議先確認未來需要的現金流，再決定股債比例；也有人認為，若距離退休仍遠、能承受市場波動，就不必急著降低股票比重。另有網友建議提高現金部位，或將部分資金放在高利活存，為離職與市場修正預留彈性。

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